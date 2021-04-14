Ünsüz değişimi konu anlatımı - Örnek cümleler ile ünsüz değişimi nedir?

Türkçede "-k" ile biten yani ünsüz ile biten kelimeler, "-cık, -cik" eklerini aldıklarında kelimenin sonundaki "-k" düşer. Örneğin; "ufak-cık → ufacık" şeklinde örnek verebiliriz. Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünsüz düşmesi meydana gelebilir. "Üst-teğmen / üsteğmen" şeklinde örnek gösterebiliriz. İşte ünsüz değişimi konu anlatımı…

ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ NEDİR?

Ünsüz yumuşaması diğer adıyla ünsüz değişimi olarak bilinir. Türkçedeki bir ses olayı olarak bilinen ünsüz değişimi, süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcüklerin, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki ç, k, p, t ünsüzlerinin yumuşayarak - sırasıyla- c, g/ğ, b ve d'ye dönüşmesi olayıdır. Ünsüz değişimi nasıl olur? Diyorsanız, örneklerle aktaralım…

ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ KONU ANLATIMI

Ünsüz değişiminde "K" ünsüzü hemen hemen her zaman "ğ" ünsüzüne dönüşmektedir. Bununla birlikte "g"ye dönüştüğü kelimeler de bulunmaktadır. Bu duruma genellikle son iki harfi sessiz olan sözcüklerde görülmektedir:

Çiçek - çiçeği

Ahenk - ahengi

Kepenk – kepengin

Tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması görülmemektedir. Örnek olarak:

Top - topa

Koç - koçum

Dut - dutu

Yabancı dillerden Türkçeye geçen kimi sözcüklerde yumuşama olmamaktadır. Örnek:

Bisiklet - bisikleti

Hukuk - hukuku

Kart - karta

Ahret - ahreti

Millet - milleti

Ünsüz değişimi kuralı özel isimlerin "yazımında" uygulanmamaktadır. Ancak sözcük, kural uygulanarak telaffuz edilmektedir. Örnek olarak:

Tokat'ı

Zonguldak'ı

Birleşik Krallık'a

Sert ünsüzle biten bazı öztürkçe kelimelerde de yumuşama görülmemektedir. Örnek olarak:

Bulutu,

Saçım vb.

ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ÖRNEKLERİ

ağaç-ı - ağacı

kap-ın - kabın

kitap-ı - kitabı

yurt-u - yurdu

umut-a - umuda

bayrak-ı - bayrağı

yaprak-ın - yaprağın

sağlık-ı - sağlığı

ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ÖRNEK CÜMLELER