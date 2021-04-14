Zarf (belirteç) nedir? Zarflar konu anlatımı ve örnekleri

Bir kelimenin zarf mı, sıfat mı olduğunu anlamak zor olabilir. Bunun nedeni, Türkçede pek çok sıfatın aynı zamanda zarf olarak da kullanılmasıdır. Ayrıca sıfatlar gibi zarflar da tek başına kullanıldıklarında isim haline gelir. Bunu anlamak için de cümledeki işlevi ve diğer kelimelerle ilişkisi incelenir. Zarf (belirteç) nedir? Tanımı yaptıktan sonra zarflar konu anlatımı ve örneklerini aktaracağız.
ZARF NEDİR?
Zarf diğer adıyla belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteler. Bu durumda zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturmaktadırlar. Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalâde, en, ileri, geri, şimdi, geç gibi kelimeler cümle içerisinde zarf olarak kullanılabilir. Zarf nasıl bulunur? Diyenler fiile bu soruları yöneltebilirler. Zarf konu anlatımı içerisinde yer alan örneklerle daha iyi konuyu anlayabilirsiniz.
ZARF KONU ANLATIMI
Zarfın tanımını yaptıktan sonra zarf çeşitlerine geçebilirsiniz. Zarf çeşitleri şu şekildedir:
SORU ZARFLARI NEDİR?
Soru zarfları fiilleri ve fiilimsileri soru yönünden etkileyen zarflar olarak adlandırılır. Soru zarfları; neden, niye, niçin, nasıl, ne zaman, ne kadar vb. sorulan soruların tamamını kapsar. Soru zarflara örnekler:
DURUM ZARFI NEDİR?
Durum diğer ismi ile hâl zarfları fiillerin durumlarını anlatan kelimelerdir. Fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını bildirir. Hızlı, hızla, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle gibi kelimeler ve kelime grupları durum zarflarına örnek olarak gösterilebilir.
Durum zarflarının cümle içinde ayırt edilebilmesi için fiile nasıl sorusu sorulması gerekir. İşte bazı örnekler:
Bir fiil, birden fazla durum zarfı tarafından nitelenebilir. İşte örnekler:
Sonuna vasıta eki (-le) eklenen pek çok kelime cümlede durum zarfı görevinde kullanılabilir. İşte örnekler:
ZAMAN ZARFI NEDİR?
Fiilde belirtilen eylem veya hareketin ne zaman yapıldığını bildiren sözcüklere denir. "Dün, bugün, yarın, akşam, kışın, geceleyin, ilkin, şimdilik, yine, demin, daha, hâlâ, henüz, derhal, bazen" gibi kelimeler zaman zarfını niteler. Fiile sorulan "Ne zaman?" sorusunun yanıtı zaman zarfıdır. İşte örnekler:
MİKTAR ZARFI
YER- YÖN ZARFI
HEM SIFAT HEM ZARF OLARAK KULLANILANLAR
İsim türevli pek çok kelime hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilir. Örnek olarak:
Bir ismi niteleyen kelimeler -bu isim cümlenin yüklemi olsa dahi- sıfattır: