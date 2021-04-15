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Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:14

Anaokulları ve açık mı? Kreşler ve anaokulları için MEB’ten açıklama yapıldı!

Anaokulları ve kreşler kapandı mı açık mı? Kreşler ve anaokulları için MEB’ten açıklama yapıldı!

tarafından yapılan açıklamaya göre; 8 ve 12.sınıf ile okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime devam edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda; anaokulları ve , kreşler ve açık mı şeklindeki soruların yanıtları binlerce veli tarafından sorgulanıyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yeni yasak dönemi için ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bu kapsamda; anaokulları ve kreşler kapandı mı açık mı? Kreşler ve anaokulları için son durum…

Geçtiğimiz yasak döneminde uygulanan kreşler ve anaokullarının kapanma süreci ile birlikte son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası pek çok alana yeni kısıtlamalar getirildi. Okulların son durumu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelirken anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yasak döneminde kreşler ve anaokulları kapandı mı açık mı? İşte son durum!

ANAOKULLARI VE KREŞLER KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni yasak dönemine ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda; kreşler ve anaokullarının açık mı kapalı mı olacağı konusu merak edilirken detaylar ise şu şekilde belirlendi;

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8,12.sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları, yüz yüze eğitime devam edecek. Dolayısıyla kreşler ve anaokulları için herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor.

Konu ile ilgili detaylar açıklandıkça haberimizin içerisinde olacaktır.

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Anaokulları ve kreşler kapandı mı açık mı? Kreşler ve anaokulları için MEB’ten açıklama yapıldı!
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