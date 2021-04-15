Anaokulları ve kreşler kapandı mı açık mı? Kreşler ve anaokulları için MEB’ten açıklama yapıldı!

Geçtiğimiz yasak döneminde uygulanan kreşler ve anaokullarının kapanma süreci ile birlikte son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası pek çok alana yeni kısıtlamalar getirildi. Okulların son durumu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelirken anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yasak döneminde kreşler ve anaokulları kapandı mı açık mı? İşte son durum!

ANAOKULLARI VE KREŞLER KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni yasak dönemine ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda; kreşler ve anaokullarının açık mı kapalı mı olacağı konusu merak edilirken detaylar ise şu şekilde belirlendi;