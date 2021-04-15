Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi online vize sınavlarının ilki 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak olan sınavın ilk aşaması tamamlandıktan sonra sıra ikinci aşamaya geldi. İlk aşamayı tamamlayan adaylar AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2.ve 6.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrencilerin sınavlarını tamamlamasının ardından 17-19 Nisan tarihleri arasında 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler sınava katılım gösterecek. Bu kapsamda; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte bilgiler...

Bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. İki aşama şeklinde düzenlenen sınavların ilki belirtilen tarihlerde tamamlandı. Şimdi ise 17-19 Nisan tarihlerinde 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler sınava katılım gösterecekler. Sınavların tamamlanmasının ardından ve değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. Online AÖF sonuçları için tarih belli oldu mu?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bahar dönemi online AÖF sınavlarının ilk aşaması henüz tamamlandı. 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler 17-19 Nisan tarihlerinde sınava katılacaklar. Bu bakımdan; sınavların tamamlanmasının ve değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülürken AÖF sonuçları için ise henüz tarih belli olmadı.