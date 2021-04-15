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Haberler Eğitim Haberleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 08:56 Son Güncelleme: 15.4.2021 08:57

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ne zaman açıklanır? ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi online AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi online vize sınavlarının ilki 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak olan sınavın ilk aşaması tamamlandıktan sonra sıra ikinci aşamaya geldi. İlk aşamayı tamamlayan adaylar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2.ve 6.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrencilerin sınavlarını tamamlamasının ardından 17-19 Nisan tarihleri arasında 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler sınava katılım gösterecek. Bu kapsamda; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? için tarih belli oldu mu? İşte bilgiler...

Bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. İki aşama şeklinde düzenlenen sınavların ilki belirtilen tarihlerde tamamlandı. Şimdi ise 17-19 Nisan tarihlerinde 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler sınava katılım gösterecekler. Sınavların tamamlanmasının ardından ve değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda; ne zaman açıklanacak. Online için tarih belli oldu mu?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bahar dönemi online AÖF sınavlarının ilk aşaması henüz tamamlandı. 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler 17-19 Nisan tarihlerinde sınava katılacaklar. Bu bakımdan; sınavların tamamlanmasının ve değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülürken AÖF sonuçları için ise henüz tarih belli olmadı.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi online AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

AÖF ONLİNE SINAVLARI DEVAM EDİYOR

4 ve 8. yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında AÖF sınavlarına katılacaklar.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi online AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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