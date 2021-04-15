Çamaşır sodası asit mi baz mı? Çamaşır sodasının pH değeri nedir?

Çamaşır sodasının, ismi sebebi ile sadece çamaşırların temizliğinde kullanıldığı düşünülmektedir ancak çamaşır sodası çok güçlü bir ev temizlik malzemesidir. Makine deterjanlarının daha geliştirilmediği dönemlerde karbonat yerine en çok tercih edilen temizlik maddesi çamaşır sodasıdır.

ÇAMAŞIR SODASI ASİT Mİ BAZ MI?

Asit olarak adlandırılan maddeler, pH çizelgesi içerisinde 7'den küçük değerleri almaktadır. Baz maddeler ise pH çizelgesinde 7'den 14'e kadar olan değerlerde yer alır. Baz ve asitlerin tepkimeye girmesi ile ortaya bazı tuzlar çıkar. Bu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Nötrleşme tepkimeleri sonucunda ortaya asidik ya da bazik tuzlar çıkabilir.

Na 2 CO 3 formülüne sahip olan sodyum karbonat yani çamaşır suyu; kuvvetli bir baz olan NaOH ile zayıf bir asit olan H 2 CO 3 'ün tepkimeye girmesi ile ortaya çıkmıştır. Zayıf asitler ile kuvvetli bazların tepkimesinden bazik tuzlar ortaya çıkar. Bu sebeple çamaşır sodası bazik bir tuzdur.

ÇAMAŞIR SODASININ PH DEĞERİ NEDİR?

Sodyum karbonat yani çamaşır sodası doğal bir temizleyici ve güçlü bir su yumuşatıcıdır. Çamaşır sodasının pH'ı 11 olarak karşımıza çıkar. Çevresel Çalışma Grubu, kendi oluşturduğu ölçek içerisinde çamaşır sodasını "A" kategorisine alır. Bu durum da çamaşır sodasının güvenli ve toksik olmayan bir madde olduğunu ortaya koyar.

ÇAMAŞIR SODASI ÖZELLİKLERİ

Çamaşır sodasının yani sodyum karbonatın formülü Na 2 CO 3 'tür.

CO 'tür. Çamaşır sodası şeffaf ve beyaz görünüme sahiptir.

Çamaşır sodasının tadı alkaliktir.

Çamaşır sodası suda çözünebilir.

Normal sıcaklıklarda ve atmosfer koşullarında kararlı bir yapıdadır.

Çamaşır sodası, suyu yumuşatır ve sabun köpürmesini kolaylaştırır.

Tahriş edici özelliğe sahip olduğu için kullanımı sırasında eldiven takılmalıdır.

Doğal bir temizlik maddesidir.

Kireç önleyici deterjanların içerisinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

ÇAMAŞIR SODASININ KULLANIM ALANLARI