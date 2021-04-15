Çevrim içi satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 81 ilden 5 bin 331 okuldan 24 bini aşkın lisanslı sporcusunun rekor katılımıyla "Okul Sporları Satranç Turnuvası" düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TSF'nin ana sponsoru Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla il bazında elemeler 5-11 Nisan tarihlerinde yapıldı. Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final etabında 2 bin 500 sporcu mücadele edecek. İl elemeleri çevrim içi olan turnuvanın yarı finalinin de çevrim içi, finalinin ise yüz yüze yapılması planlanıyor. Yarı final ve final takvimleri Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın, TSF'nin internet sayfalarından ve il temsilcilikleri sayfalarından duyurulacak. TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Pandemi döneminin rekor katılımlı spor organizasyonunu düzenledik. Öğrencilerimizin, velilerimizin satranç sporuna bağlılığı, tutkusu ve ilgisi bir kez daha bizi ziyadesi ile memnun etti" ifadelerini kullandı.