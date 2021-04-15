Güç Eş Anlamlısı Nedir? İşte Gücün Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçede birden fazla sözcük eş anlamlı olarak karşımıza çıkarken güç eş anlamlısı ile araştırılıyor. Eğitim hayatına devam eden öğrencilerinin dil bilgisi konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler önemlidir. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Buna göre güç eş anlamlısı nedir? Güç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne? İşte gücün eş anlamlısı ve eş anlamlı sözcükler ile ilgili detaylar!

GÜÇ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Güç eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Güç, o işin tamamlanması için gerekli olan enerjinin hangi hızda harcandığını ifade eder. Dolayısıyla işin ne kadar hızlı yapıldığını gösterir.

Güç kelimesinin eş anlamlı sözcükleri; Ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor

GÜÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Güç kelimesinin bir tane eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Cümle içerisinde kullanılan doğa kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için zor, hız, çetin gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.