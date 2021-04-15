Halkla İlişkiler ve Tanıtım Nedir? Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü eğitimi, ülkemizde birçok üniversitede verilmektedir. Bu bölümün eğitimi hem lisans eğitimi olarak, hem de ön lisans eğitimi olarak okunabilmektedir. Dijital dünya ile birlikte bu bölüme olan açlık çoğalmıştır. Bir markanın yahut ürünün doğru bir şekilde tanıtılması ve kitlelere ulaşması, bu bölüm mezunlarının sorumluluğundadır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM NEDİR?

Halkla ilişkiler ve tanıtım, bir üniversite bölümüdür. Bu bölüm birçok üniversitede bulunmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünün amacı; doğru iletişim araçları kullanarak, kişilere, kurumlara yahut kuruluşlara ait markaların veya marka değerlerinin tanıtılması ve aktarılmasını sağlamaktır.

Reklamcılık günümüzde oldukça önemli bir branştır. Doğru reklamcılık ile, bir ürünü her kitleye duyurup, satmak mümkündür. Bu açıdan halka ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının önemi büyüktür. Ayrıca bu sebeple de bu bölüm mezununa olan ihtiyaç da son yıllarda artmıştır. Dünyadaki kaliteli reklamların arkasında mutlaka bir halkla ilişkiler ve tanıtım mezunu yer almaktadır. Zira reklamların imajı bu bölüm mezunlarına bağlıdır.

Halkla ilişkiler ve tanıtım kimi zaman şirketlerde PR olarak adlandırılmaktadır. PR departmanından kasıt bu bölüm mezunlarının çalışma koludur. Bu alanın PR diye adlandırılmasının sebebi ise bölümün İngilizcedeki karşılığındandır. Zira halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünün İngilizce ismi "Public Relations" olarak adlandırılmaktadır. Bu kelimelerinde baş harfleri ile kısaltılması ise PR tanımını ortaya çıkartmıştır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ KAÇ YILLIK?

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü eğitimi 2 farklı yola sahiptir. Bunlardan birincisi üniversitelerin İletişim Fakültesi2nde yer alan 4 yıllık temel bir lisans eğitimi, diğeri ise meslek yüksekokulları aracılığı ile alınan 2 yıllık ön lisans eğitimidir.

Üniversitelerin İletişim Fakültesi'nden Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünün 8 yarıyıllık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Diploması" almaya hak kazanmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının işkolları oldukça geniştir. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının asıl görevi, ürünlerin ve markaların doğru şekillerde tanıtımının yapılmasını sağlamaktır. Bu bölüm mezunları gerek özel şirketlerde, gerekse devlette çalışma imkanına sahiptir. Bu bölümün mezunları başlıca olarak aşağıdaki yerlerde çalışabilir;

Tanıtım Şirketleri,

Pazarlama Şirketleri,

Dijital Reklam Ajansları,

Reklam Ajansları,

Prodüksiyon Şirketleri,

Spor Kulüpleri,

Televizyon kanalları,

Gazeteler,

Siyasi Partiler

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının iş imkanları da gelişmektedir. Zira bu alan sanal alemde de iş yapar olmuştur.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜNDE HANGİ DERSLER VAR?

Bu bölümü okumak isteyen insanların aklında ise bölüm derslerinin neler olduğu yer almaktadır. Zira bölümün eğitiminin içeriğini bilmeden tercih yapmak mantıklı değildir. Halkla ilişkiler ve tanıtım dersleri üniversiteden üniversiteye değişebilmek ile birlikte, başlıca olarak şunlardır;

Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler,

Halkla İlişkilerde Üretim Süreci,

İletişim Bilimi,

İşletme Bilimi,

Kişilerarası İletişim,

Kitle İletişim Kuramları,

Medya Okuryazarlığı,

Kurum Kültürü,

Pazarlama,

Siyaset Bilimi,

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri,

Sosyal Psikoloji,

Temel Reklamcılık,

Temel Fotoğrafçılık,

Yönetim ve Organizasyon

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ MAAŞLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının maaşları, diğer her bölüm gibi değişmektedir. Lakin ortalama olarak halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının maaşları 3.000 TL ile 6.500 TL arasında değişebilmektedir. Verilen bu maaşlar ortalamadır, yani bu değerlerin üzerinde de maaş almak mümkündür.