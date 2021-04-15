Günlük hayatımıza eş anlamlı kelimeler çok sık kullanılırken harp eş anlamlısı ile merak edilir. Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler arasında bulunan harp kelimesi savaş anlamını taşırken sözcüğün birden fazla eş anlamı bulunur. Eski zamanlarda harp kelimesi daha çok kullanırken günümüzde buna benzer çoğu kelimenin eş anlamı vardır. Buna göre; Harp Eş Anlamlısı Nedir? İşte Harp Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

HARP EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir

Harp kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri mücadele, cenk, kavga, savaş kelimeleridir.

HARP EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Harp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Harp kelimesi Arapça kökenlidir.

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında sorun kelimesinin eş anlamlısı olarak 'savaş ve cenk' kelimeleri karşımıza çıkar.