Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? İşte Hikayenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hikaye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, eğitim-öğretim kurumlarındaki Türkçe derslerinde konu olarak öğrencilere aktarılırken, günlük yaşamda konuşma ve yazı dillerinde de yer alırken ,en basitinden bulmaca çözerken de karşımıza çıkabilmektedir. Bu bilgilerle hayatının herhangi bir bölümünde kullanmak durumunda olduğumuz Hikaye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğü öğrenmek isteyenler Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişmek amacıyla Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor.

HİKAYE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir kelime olan Hikayenin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre anlamdaşı (eş anlamlısı)

Olay

Öykü

Epikriz

olarak yer alıyor.

Türkçe'de kurallı ve anlamlı olarak kurulan bir cümlede Hikaye kelimesi yerine yukarda yer alan kelimelerin koyulması durumunda herhangi bir anlam ve tür değişikliğine neden olmayacaktır.

HİKAYE NEDİR, NE DEMEK?

Kökeni Arapça olan Hikaye kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan isim türündeki anlamları şu şekilde;

Anlam 1: Herhangi bir olay veya durumun yazılı ya da sözlü şekilde ifade edilmesi anlatılmasıdır.

Daha iyi anlaşılması amacıyla Enis Behiç Koryürek'in eserinde yer alan

"Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi"

ifadesi örnek olarak verilebilir.

Anlam 2: Türkçe'de argo olarak kullanıldığında gerçekliği, aslı bulunmayansözler ve olaylar olarak yer alıyor.

Buna örnek olarak;

Anlattıkları hep hikâye idi. ifadesi verilebilir.