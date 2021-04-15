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Giriş Tarihi: 16.4.2021 01:13 Son Güncelleme: 16.4.2021 01:13

Eş Anlamlısı Nedir? İşte

Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? İşte Hikayenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler, eğitim öğretim hayatında karşımıza çıkabildiği gibi gündelik hayatımızda da çoğu kez konuşma ve yazma dillerinde kullanmaktayız. kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük en fazla kullanılanlar arasında yer alırken ile Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Merak edilen Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve tüm detayları.

Hikaye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, eğitim-öğretim kurumlarındaki Türkçe derslerinde konu olarak öğrencilere aktarılırken, günlük yaşamda konuşma ve yazı dillerinde de yer alırken ,en basitinden bulmaca çözerken de karşımıza çıkabilmektedir. Bu bilgilerle hayatının herhangi bir bölümünde kullanmak durumunda olduğumuz Hikaye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğü öğrenmek isteyenler Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişmek amacıyla Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor.

HİKAYE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir kelime olan Hikayenin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre anlamdaşı (eş anlamlısı)

  • Olay
  • Öykü
  • Epikriz

olarak yer alıyor.

Türkçe'de kurallı ve anlamlı olarak kurulan bir cümlede Hikaye kelimesi yerine yukarda yer alan kelimelerin koyulması durumunda herhangi bir anlam ve tür değişikliğine neden olmayacaktır.

HİKAYE NEDİR, NE DEMEK?

Kökeni Arapça olan Hikaye kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan isim türündeki anlamları şu şekilde;

  • Anlam 1: Herhangi bir olay veya durumun yazılı ya da sözlü şekilde ifade edilmesi anlatılmasıdır.

Daha iyi anlaşılması amacıyla Enis Behiç Koryürek'in eserinde yer alan

"Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi"

ifadesi örnek olarak verilebilir.

  • Anlam 2: Türkçe'de argo olarak kullanıldığında gerçekliği, aslı bulunmayansözler ve olaylar olarak yer alıyor.

Buna örnek olarak;

Anlattıkları hep hikâye idi. ifadesi verilebilir.

  • Anlam 3: Hikaye kelimesinin edebiyat bilimindeki anlamı, yaşanmış, gerçekliği olan yada kurmaca, tasarlanmış olayların yer aldığı düz yazı türünde, öykülerdir.
  • Anlam 4: Tıp bilimndeki anlamı ise hastanın rahatsızlık geçmişidir.
  • Anlam 5: Yine tıp biliminde, hastanın yaşadığı rahatsızlığa ilişkin tedavi ve tanılara ilişkin yer alan tüm bilgilerdir. Epikriz olarak da ifade edilmektedir.

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Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? İşte Hikayenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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