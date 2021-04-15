Kabiliyet Eş Anlamlısı Nedir? İşte Kabiliyetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler gerek sınavlarda, gerekse bulmacalarda karşımıza çıkmaktadır. Birçok vatandaş da hobi olarak kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı sözcükleri araştırmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda çok popüler olan eş anlamlı kelimeler arasına bir yenisi daha eklendi. Binlerce vatandaş "Kabiliyet eş anlamlısı nedir?" sorusuna yanıt aradı. İşte kabiliyetin eş anlamlısı olan sözcük...

KABİLİYET NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu kabiliyetin anlamı olarak yetenek kelimesini göstermektedir. "Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği. Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır" şeklinde açıklanmaktadır.

KABİLİYET ETİMOLOJİSİ (KÖKENİ) NEDİR?

Arapça kbl kökünden türeyen kabiliyya kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelime Arapça'da "Yapılabilirlik veya yapabilirlik, kapasite, yetenek" anlamlarına gelmektedir.