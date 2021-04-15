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Haberler Eğitim Haberleri 2021 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:59 Son Güncelleme: 15.4.2021 10:00

2021 sınav takvimi ve başvuru tarihleri: ? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından sınav takvimi yayınlandı. Her sene belirli tarihlerde sınava giren öğrenciler bu seneki sınav maratonuna hazırlanırken merak ederken , YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan sınav takvimi ile 2021 sınav tarihleri ile tüm sınavların tarihleri ve başvuruları belli oldu. İşte 2021

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler sınav takvimi ile hangi sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken öğrenciler sınavlara hazırlanma aşamasına girdi. En çok merak edilen ise hiç şüphesiz, YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumları olurken onu YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES takip ediyor. Buna göre; ve başvuru tarihleri 2021: ? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

ÖSYM SINAV TAKVİMİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2021

ÖSYM sınav takvimi son günlerde milyonların gündemine geliyor. 2021 Eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM sınav takvimine çevrilmişti. İşte 2021 ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

2021-YÖKDİL/1

Sınav Tarihi: 28.03.2021

Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

2021-YÖKDİL/2

Sınav Tarihi: 29.08.2021

Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

2021 DGS SINAVI

Sınav Tarihi: 11.07.2021

Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri

2021 MSÜ SINAVLARI

Sınav Tarihleri: 04.04.2021

Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

2021 YKS

TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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2021 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri
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