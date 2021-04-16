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Haberler Eğitim Haberleri Güç Eş Anlamlısı Nedir? İşte Gücün Eş Anlamlısı Olan Sözcük!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:07 Son Güncelleme: 16.4.2021 14:07

Eş Anlamlısı Nedir? İşte Gücün Eş Anlamlısı Olan Sözcük!

Güç Eş Anlamlısı Nedir? İşte Gücün Eş Anlamlısı Olan Sözcük!

Günlük hayatımıza eş anlamlı kelimeler çok sık kullanılırken eş anlamlısı ile merak edilir. Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler arasında bulunan güç kelimesi kolay olmayan başarılması zor anlamlarını taşır. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez karşımıza çıkmıştır. Bu konuda çeşitli nedenlerle detayları merak eden birçok vatandaş " Nedir?" sorusuna ilişkin yanıt ararken bu kelimenin birden fazla eş anlamı olduğu biliniyor. İşte gücün eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birden fazla sözcük eş anlamlı olarak karşımıza çıkarken güç eş anlamlısı ile araştırılıyor. Eğitim hayatına devam eden öğrencilerinin dil bilgisi konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler önemlidir. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Buna göre güç eş anlamlısı nedir? Güç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne? İşte gücün eş anlamlısı ve eş anlamlı sözcükler ile ilgili detaylar!

GÜÇ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Güç eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Güç, o işin tamamlanması için gerekli olan enerjinin hangi hızda harcandığını ifade eder. Dolayısıyla işin ne kadar hızlı yapıldığını gösterir.

Güç kelimesinin eş anlamlı sözcükleri; Ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor

GÜÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Güç kelimesinin bir tane eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Cümle içerisinde kullanılan güç kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için zor, hız, çetin gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.

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Güç Eş Anlamlısı Nedir? İşte Gücün Eş Anlamlısı Olan Sözcük!
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