ÖSYM sınavları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2021: İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri yayınlandı!

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler ÖSYM sınav takvimi ile hangi sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken öğrenciler sınavlara hazırlanma aşamasına girdi. En çok merak edilen ise hiç şüphesiz, YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumları olurken onu YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES takip ediyor. Buna göre; ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM sınavları ne zaman? İşte YDS, MSÜ, YÖKDİL, KPSS, ALES, YKS sınav tarihleri
ÖSYM sınav takvimi son günlerde milyonların gündemine geliyor. 2021 Eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM sınav takvimine çevrilmişti. İşte 2021 ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri
2021-ALES/1
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
2021-ALES/2
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
2021 ALES/3
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
2021-YÖKDİL/1
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
2021-YÖKDİL/2
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021
2021 DGS SINAVI
Sınav Tarihi: 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK
Sınav Tarihi: 01.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI
Sınav Tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 MSÜ SINAVLARI
Sınav Tarihleri: 04.04.2021
Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021
2021 YKS
TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.