Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların kapanması ve yüz yüze eğitime ilişkin son dakika haberi... Türkiye genelinde 8 Mart tarihinde başlayan yüz yüze eğitime vaka sayılarının artması nedeniyle ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada iki haftalık kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini söylerken yüz yüze eğitime de ara verildiğini duyurdu. Bugün itibarıyla 8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde yeniden uzaktan eğitime geçiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar: