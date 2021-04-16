Tabiat Eş Anlamlısı Nedir? İşte Tabiatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan tabiat kelimesinin eş anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini alıyor. "Tabiat Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte tabiatın eş anlamlısı olan sözcük ve eş anlamlısı olan kelimeleri…

TABİAT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır. Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan bu kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tabiat kelimesinin tam 4 eş anlamlısı vardır. Tabiat ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Tabiat sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler alışkanlık, doğa, huy ve mizaç sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

TABİAT NEDİR, NE DEMEK?

Doğa veya tabiat, en geniş tanımıyla doğal, fiziksel, maddi dünya ve aslında tüm evrendir. Doğa, fiziksel dünyanın olgusunu ve genel olarak yaşamı belirtmek için de kullanılır. Doğayı inceleyen bilim alt kümesine doğa bilimleri denir.

TABİATIN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Tabiat sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler alışkanlık, doğa, huy ve mizaç sözcükleridir.