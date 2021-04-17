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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:44 Son Güncelleme: 17.4.2021 10:44

- İşte Eserin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eser Eş Anlamlısı - İşte Eserin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Emek sonucu ortaya konan ürün olarak bilinen merak edildi. Birden fazla eş anlamlısı bulunan bu kelime pek çok anlamı ifade etmektedir. Öte yandan hem soyut hem de somut anlamları üzerinde farklı amaçlara göre kullanılabilmekte olan bu kelime aynı zamanda özel isim olarak da Türkçede yer almıştır. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan anlamdaş kelimeleri ifade eden eş anlamlı sözcükler arasında yer alan ? İşte eser kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

Pek çok farklı anlamı bulunan, özel isim olarak da kullanılabilen, hem soyut hem de somut kullanımı olan eser eş anlamlısı sorgulanıyor. Günümüzde günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almasından dolayı bu kelimenin yerine geçecek ve anlam kaybı yaşanmayacak yeni kelimeler için eş anlamlı kelimeler alternatif olarak tercih edilebilmektedir. Bu kapsamda; eser eş anlamlısı nedir? Eserin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ESER EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eser kelimesinin birden fazla eş anlamlısı olan sözcük bulunmaktadır. Bunlar; yapıt, yazıt, kitabe, ilahi gibi kelimelerdir. Bu kelimeler kullanım amacına göre değerlendirilmekte olup eser kelimesi yerine anlam kaybı yaşatmayacak alternatif kelimeler arasında yer alırlar. Ancak Türk Dil Kurumu açısından eser eş anlamlısı "yapıt" sözcüğü olarak kabul edilmiştir.

ESER NEDİR?

Emek sonucu ortaya çıkan ürün ya da yapıt olarak kabul edilir. Birden fazla anlamı bulunmakla birlikte soyut ve somut kavramlar için de kullanılabilir. Eser kelimesi anı zamanda özel isim olarak kişilere verilmektedir.

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Eser Eş Anlamlısı - İşte Eserin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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