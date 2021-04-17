Fikir Eş Anlamlısı - İşte Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine alternatif sözcükler olarak tercih edilebilirler. Öte yandan cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldıklarında anlam kayması yapmadıkları gibi tek başlarına da kullanıldığında anlam ifade etmektedirler. Eş anlamlı kelimeler arasında yer alan bir sözcük de fikir sözcüğüdür. Bu kapsamda; fikir eş anlamlısı nedir? İşte fikir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

FİKİR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Fikir kelimesinin iki tane eş anlamlısı olan sözcük bulunmaktadır. Bunların ilki ve en bilineni "düşünce" kelimesidir. Düşünce kelimesi aynı zamanda fikir demek olduğundan birbirleri yerine kullanılabilirler. Bir diğer fikir eş anlamlısı ise "İde" sözcüğüdür. İde kelimesi de fikir kelimesi yerine kullanılabilir ve anlam bütünlüğünü bozmaz.

TDK'YA GÖRE FİKİR EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre; fikir eş anlamlısı düşünce ve ide kelimeleri olarak kabul edilmektedir. Bu iki kelime de fikir kelimesi ile eş değer olup aynı cümlede kullanılabilmektedir ve anlam kaybı yaşanmaz.