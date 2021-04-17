Hakim Eş Anlamlısı Nedir? İşte Hakimin Eş Anlamlısı Sözcük

Eğitim - öğretim yapılan kurumlardaki Türkçe derslerinde konusu olan ve yalnızca eğitim alanında değil, gündelik yaşamda da en basit olarak bulmaca sorularında karşımıza çıkan eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerin çoğu zaman aynı şeyi ifade ettiği bilinmiyor. Anlamdaşı (eş anlamlısı) merak edilen kelimelere örnek verecek olursak bunlardan birisi de Hakim sözcüğüdür. Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcüğü bilmeyen, öğrenmek isteyen veya bilgilerini tazelemek isteyenler Hakim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor.
Arapça dilinden Türk diline geçen Hakim kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte bulunan sıfat ve isim türlerindeki anlamları örnekleriyle beraber şöyle;
Cümlede sıfat görevinde kullanıldığında Hakim kelimesinin şu anlamlara gelmektedir;
Cümle içerisinde kullanımı
"Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti." - Aka Gündüz
Hakim kelimesi yine sıfat görevinde cümle içerisinde kullanıldığında
anlamlarına da gelmektedir.
Anlamlı bir cümle kurulduğunda, söz konusu cümle içerisinde sıfat görevinde bulunan Hakim kelimesi,
Bu anlama örnek olarak
"Bir kere sinirlerine bu kadar hâkim oyuncu görmedim." - Haldun Taner
Sözü verilebilir.
ÖRNEK:
Denize hâkim bir köşk.
ÖRNEK
"Bir hâkimin çok ciddi, bir satıcının çok mültefit, bir askerin çok otoriter olması meslekleri icabıdır." - Mehmet Kaplan