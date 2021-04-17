İkaz Eş Anlamlısı - İkazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

İkaz kelimesinin hem teknik olarak hem de konuşma dilinde kullanımı bir hayli yaygın. Bundan kaynaklı, ikaz eş anlamlısı, hem ilgili meslek grupları hem öğrenciler, hem de vatandaşlar tarafından pek çok kez merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, ikaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, ikaz kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor. İşte, ikaz eş anlamlısı ve ikaz etmek ile ilgili örnek cümleler...

İKAZ EŞ ANLAMLISI

İkaz sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler ihtar, tembih ve uyarı sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

İKAZ NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

İKAZ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE İKAZ ANLAMI

İkaz kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

İkaz kelimesi Arapça kökenlidir.

İkaz kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih

- Uyandırma

İKAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ikaz etmek

İKAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

ikaz lambası, ikaz yeleği