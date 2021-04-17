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Haberler Eğitim Haberleri İkaz Eş Anlamlısı - İkazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?
Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:46 Son Güncelleme: 17.4.2021 10:47

Eş Anlamlısı - İkazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

İkaz Eş Anlamlısı - İkazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Günlük hayatta, hukukta, havacılıkta, denizcilikte, adli meselelerde, derslerde kısacası her alanda yoğun olarak kullanılan sözcükler arasında "" kelimesi yer alıyor. Sık sık  tercih edilmesi nedeniyle de "ikaz eş anlamlısı" yoğun olarak araştırılıyor. İkaz kelimesine yakın anlam taşıyan ya da eş anlamlısı olan sözcüğü tesbit için eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardıma yetişiyor. Buna göre, ikaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, her alanda sık kullanılan ikaz sözcüğü eş anlamlı kelimesi...

İkaz kelimesinin hem teknik olarak hem de konuşma dilinde kullanımı bir hayli yaygın. Bundan kaynaklı, ikaz eş anlamlısı, hem ilgili meslek grupları hem öğrenciler, hem de vatandaşlar tarafından pek çok kez merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, ikaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, ikaz kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor. İşte, ikaz eş anlamlısı ve ikaz etmek ile ilgili örnek cümleler...

İKAZ EŞ ANLAMLISI

İkaz sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler ihtar, tembih ve uyarı sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

İKAZ NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

İKAZ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE İKAZ ANLAMI

İkaz kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
İkaz kelimesi Arapça kökenlidir.
İkaz kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
- Uyandırma

İKAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ikaz etmek

İKAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

ikaz lambası, ikaz yeleği

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İkaz Eş Anlamlısı - İkazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?
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