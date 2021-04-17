Kelime Eş Anlamlısı Nedir? Kelimenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Eğitim hayatımızda ve gündelik yaşamda kurduğumuz cümleleri oluşturan en önemli unsur olan sözcüklerin aynı zamanda tür ve diğer dil özelliklerini anlamla birlikte eş değer şekilde karşılayan anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Söz konusu sözcüklerden birisi de "Kelime"dir. Okul hayatında ya da en basitinden bulmaca çözerken karşısına çıkan kelime eş anlamlısının ne olduğunu bilmeyenler ya da bilgisini tazelemek isteyenler tarafından kelimenin eş anlamlısı olan sözcük, Kelime Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla araştırılıyor. TDK ile Kelimenin eş anlamlısı olan sözcük ve tüm bilgiler şu şekilde…

KELİME EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre Kelimenin eş anlamlısı söz, sözcük, lügat'tır. Aynı zamanda laf sözcüğü de kelimenin anlamdaşı (eş anlamlısı) olarak Türkçe'de kullanılmaktadır.

KELİME NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) Dilbilim Terimleri Sözlüğünde yer alan bilgilere göre kelime ifadesinin anlamı;

Tek başına anlam ifade eden ve kurulan cümlenin veya sözün anlamlı olmasına yardımcı olan bir ve birden fazla heceden oluşan sesler şeklinde tanımlandırılıyor.

Kelime ifadesine ilişkin A. Meillet'in tanımı ise şu şekilde:

"Kelime, gramerce herhangi bir kullanışa elverişli olmak üzere belli bir anlam ile bir ses kümesinin elele vermesinden meydana gelir".

Türk Dil Kurumu (TDK) Gramer terimleri sözlüğüne göre ise kelimenin tanımı;

Tek ya da çok sayıda hecelere sahip ses topluluğundan oluşan, aynı anadilde konuşanlar arasında başlı başına somut veya soyut anlam ifade eden, kavramların arasında kalıcı olmayan bağlantıların kurulmasına yardımcı olan dil birimi olarak tanımlanmaktadır.

Somut kelime örneği: ağaç, taş, kedi…

Soyut kelime örneği: sevinç, üzüntü, kaygı, çalışkanlık…