Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Bu yıl sınavlar iptal mi, ertelendi mi? MEB duyurdu!

Uzaktan eğitime geçiş kararının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmişti. Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan; '8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.' ifadelerini kullanmıştı. Gelen açıklamalar doğrultusunda; lise sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar nasıl olacak, sınavlar iptal mi, sınavlar ertelendi mi şeklindeki pek çok sorunun yanıtı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Buna göre; lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? İşte MEB'in açıklaması ve sürece dair detaylar!

Sınavlara yönelik süreç, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bilindiği üzere; son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Bu kararın ardından; sınavlar iptal mi, sınavlar ertelendi mi şeklindeki soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu.

SINAVLAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.