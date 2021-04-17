Sorun Eş Anlamlısı - Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Gündelik hayatımızda dile gelen kelimelerden sorun eş anlamlısı ile de sıklıkla kullanılabiliyor. Çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel anlamlını taşıyan sorun eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Özellikle eğitim hayatına devam eden ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla araştırdığı eş anlamlı kelimeler genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Buna göre sorun eş anlamlısı nedir? İşte sorunun eş anlamlısı olan sözcük

SORUN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir

Sorun kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri dert, problem, sıkıntı kelimeleridir.

SORUNUN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorun ya da problem; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Sosyal bilimlerde sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aşılması gereken bir durumu tanımlamakta kullanılır.

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında sorun kelimesinin eş anlamlısı olarak 'problem ve sıkıntı' kelimeleri karşımıza çıkar.