Tanık Eş Anlamlısı - İşte Tanık Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta en çok karşımıza çıkan kelimeler arasında bulunan tanık eş anlamlısı merak ediliyor. Cümle içinde kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında anlam kayması veya cümle bozulması olmaz Herhangi bir olayı, durumu gören, bilen ya da onunla ilgili bilgisi bulunan kimse olarak tanımlanan tanık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Tanık eş anlamlısı nedir? İşte tanık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

TANIK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümle içerisinde kullanılan tanık kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için şahit eş anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.

Tanık eş anlamlısı: Şahit

TANIK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Tanık ya da şahit, gördüğünü veya bildiğini anlatan kimse. Bir duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse olarak da tanımlanır. Tanıklık gönüllü ya da yasa zoruyla yapılabilmektedir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her ikisi de aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Buna göre tanık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük şahittir.