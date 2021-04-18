2. Selim nasıl öldü? 2. Selim'den sonra kim tahta çıktı?

2. Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. 11. Osmanlı Padişahıdır. Babasının vefatından sonra 1566 yılında tahta çıkmıştır ve haremdeki hamamda ayağının kayıp düşmesi sonucunda 1574 tarihinde vefat etmiştir. 2. Selim'in vefatından sonra ise sekiz erkek çocuğundan biri olan Şehzade Murad tahta çıkmıştır.

2. SELİM NASIL ÖLDÜ?

Sarı Selim olarak bilinen Sultan 2. Selim babasının aksine seferde vefat etmemiştir. 2. Selim haremdeki hamamda ayağının kayması sonucu düşmüştür. Ve bu düşüşten sonra göğüs boşluğunda bir kanama meydana gelmiştir. 2. Selim doktorların uyguladığı tüm tedavilere rağmen 15 Aralık 1574 tarihinde vefat etmiştir. Ayasofya Cami'nin avlusuna inşa ettirmiş olduğu kendi türbesine defnedilmiştir.

2. SELİMDEN SONRA TAHTA KİM ÇIKTI?

2. Selim'in Murad, Abdullah, Osman, Mustafa, Süleyman, Mehmet, Mahmut ve Cihangir adlarında sekiz tane erkek çocuğu vardır. Bu çocuklarından Şehzade Murat 2. Selim'den sonra 3. Murat adıyla tahta çıkan padişahtır. 3. Murat'ın annesi Nur-Banu Sultandır.

2. Selimden sonra tahta çıkan 3. Murad 4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Babası 2. Selim annesi ise Nur-Banu Sultandır. 3. Murad Osmanlı İmparatorluğu'nun 12. Padişahı ve 91. İslam Halifesidir. Padişah olarak tahta çıkmadan önce başta Manisa olmak üzere birçok şehirde sancak beyliği yapmıştır. Babasının ölümünden sonra 1574 tarihinde tahta geçmiştir ve 1595 yılına kadar ülkeyi yönetmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun en otoriter padişahlarından biri olan 3. Murad Osmanlı Devletini tam 21 yıl yönetmiş ve bu yönetim sırasında Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Fethettiği yerler arasında Şirvan, Yanıkkale ve Tiflis vardır.

2. SELİM KAÇ YIL TAHTTA KALDI?

2. Selim Kütahya sancak beyi iken babası Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından sonra 30 Eylül 1566 yılında kırk iki yaşındayken tahta geçmiştir. Tam 8 yıl 2 ay ve 19 gün padişahlık yaptıktan sonra Sultan 2. Selim 15 Aralık 1574 yılında vefat etmiştir.