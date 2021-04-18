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Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:30 Son Güncelleme: 18.4.2021 14:30

? TDK sözlüğüne göre ?

Billur nedir? TDK sözlüğüne göre billur ne demek?

Billur kelimesi günlük hayatın içinde sıkça kullanılmaktadır. Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan billur kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre de bir nitelendirme almıştır. Bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak edildiği için “TDK sözlüğüne göre ?” Sorusunun yanıtını hazırladık. ? İşte anlamı…

Bazen ismini ilk defa duyduğumuz ve duyunca şaşırma tepkisi verdiğimiz kelimeler karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin ne anlamlara geldiğini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan billur kelimesini ele alacağız.

BİLLUR NE DEMEK?

Billur kelimesi aslında dilimizde oldukça çok kullanılmaktadır. Billur sözcüğü Türkçe dilimize Arapçadan gelmiştir. Günlük hayatta daha çok duru, temiz ve akıcı anlamlarında kullanılmaktadır. Billur kelimesi Osmanlıcada; şeffaf, parlak taş, elmas gibi kıymetli, cam gibi parlayan anlamına gelir.

TDK'ye göre, billur kelimesi anlamına bakalım:

  • Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
  • Kesme cam, kristal
  • Bu maddeden yapılmış
  • Koç yumurtası
  • Duru, temiz ve akıcı

Billur, erkek küçük ve büyükbaş hayvanların yumurtalıklarının, kesim sonrası temizlendikten sonra pişirilmeye hazır, kasaplık hale getirilmiş şekline verilen isimdir.

BİLLUR NEDİR?

Billur kelimesini daha iyi anlamanız için örnekler hazırladık.

  • Billur gibi sesi olan kızı gördün mü?
  • Su buharı billur konumuna gelir ve donarak kar olur.
  • Kapağı kesme billur olan dergi.
  • Billur gibi tertemiz bir deniz.

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Billur nedir? TDK sözlüğüne göre billur ne demek?
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