Dede Korkut Hikayeleri Özeti - Dede Korkut Hikayeleri Özellikleri Nelerdir?

Dede Korkut hikayeleri sözlü edebiyat döneminin en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Bu hikayeler kulaktan kulağa yayılmış ve en sonunda yazılı hale getirilmiştir. Bu nedenle de nasıl oluştukları hakkında fazla bir bilgiye rastlanılmamaktadır.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEDİR?

Dede Korkut Hikayeleri, destanlardan oluşmakta olup, Oğuz Türklerinin diğer boylarla yaptıkları savaşları konu edinmektedir. Bu hikayeler anonim olup, yazarı belli değildir. Tahminlere göre 14. yüzyılda son halini alarak 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Hikayelerinin gerçek anlamda iki adet yazılı kopyası bulunmaktadır. Bunlardan biri Almanya'da, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır.

Dede Korkut hikayeleri, toplamda 12 hikayeyi içermektedir. Dede Korkut hikayelerinin en önemli özelliği, destan döneminden, halk edebiyata geçiş döneminin temsilcili olmasıdır. Dede korkut hikayeleri özeti genel olarak Oğuz Türklerinin yaşadıkları savaşlar, iç sorunlar, kahramanları ve göze çarpan aşk hikayeleridir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÖZELLİKLERİ

Dede Korkut hikayeleri özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

Destanımsı özellikler içerir,

Epik destanlara benzerler,

Halk hikayeciliğine geçiş dönemi eseridir,

Sözlü geleneğin bir ürünüdür,

Olağanüstü ögeler barındırır,

İçeriğinde Türklerin eski yaşayışlarına dair bilgiler barındırır,

Anonimdir,

Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur,

Arı bir dile sahip olup, yalındır,

Nazım ile nesir iç içe bir dille yazılmıştır,

15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir,

Dede Korkut hikayeleri konuları başlıca olarak aşk, savaş ve kahramanlık yer almaktadır.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ KAÇ HİKAYEDEN OLUŞUR?

Dede Korkut hikayeleri toplamda 12 hikayeden ve bir önsözden oluşmaktadır. Bu hikayelerin isimleri şunlardır;

İrse Han Oğlu Boğaç Han,

Salur Kazanın Evinin Yağmalanması,

Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek,

Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması Hikayesi,

Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikayesi,

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikayesi,

Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikayesi,

Basat'ın Tepegözü Öldürmesi Hikayesi,

Begil Oğlu Emren'in Hikayesi,

Uşun Koca Oğlu Seğrek Hikâyesi,

Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Çıkardığı Hikayesi,

İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü Hikayesi

DEDE KORKUT HİKAYELERİ KİME AİT?

Dede Korkut hikayelerinin yazarı bilinmemektedir. Bu hikayeler sözlü geleneğin bir ürünüdür. Bu nedenle de anonim bir eserdir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NE ZAMAN YAZIYA GEÇİRİLDİ?

Dede Korkut hikayeleri sözlü geleneğin ürünüdür. Yani ilk ortaya çıktıklarında yazılı halde bulunmamaktadır. Dede Korkut hikayelerinin son halini alması 14. yüzyılın sonlarında ancak mümkün olabilmiştir. Dede korkut hikayelerinin yazıya geçirilmesi ise ancak 15. yüzyılda olabilmiştir.