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Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:43 Son Güncelleme: 18.4.2021 14:43

İngilizce ? Null Türkçe anlamı nedir?

İngilizce null ne demek? Null Türkçe anlamı nedir?

Özellikle internette ve sosyal medya sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biri İngilizce null kelimesidir. Null kelimesinin İngilizcede belli bir anlam üzerinden sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İngilizce ? Null Türkçe anlamı nedir? Merak edenler için işte yanıtı…

İngilizcede null kelimesi hem tek başına hem de farklı cümleler içerisinde kullanılabilmektedir. Değişik anlamları ile beraber İngilizce içerisinde yaygın kullanılır. Bilgisayarda bir şeye ulaştığımızda karşımıza "null" uyarı olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

NULL NE DEMEK?

Null; hükümsüz, geçersiz, boş, önemsiz, işe yaramaz anlamlarına gelmektedir. Cümlenin kurulumuna ve amaca bağlı olarak bu kelimelerden birini kullanabilirsiniz. Null Türkçe anlamı 'geçersiz ya da hükümsüz' şeklindedir.

İNGİLİZCE NULL NEDİR?

İngilizce null kelimesi; hükümsüz, battal, geçersiz, değersiz, var olmayan, olumsuz anlamlarına gelmektedir.

Null and void: İtibarsız, değersiz.

Nul'lity: Hükümsüzlük, boşluk, iptal, butlan, geçerli olmayan şey.

Bilgisayarda veya internette "null"

İnternet veya bilgisayarda bir şey araştırırken karşımıza null kelimesi çıkabilmektedir. Kelime İngilizce olduğu için "Null ne anlama gelir?" sorusu akıllara geliyor. Genellikle bilgisayar ve internette "boş, yok, ulaşamamak" anlamına gelmektedir.

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İngilizce null ne demek? Null Türkçe anlamı nedir?
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