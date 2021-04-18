Konjonktür nedir? Konjonktür dalgalanmaları ne demek?

Ekonomi yorumlanır iken sık olarak karşımıza çıkan kelimelerden biri konjonktürdür. Haber programlarında veya ekonomi konulu tartışmalarda konjonktür ve konjonktür dalgaları terimleri geçer. Ekonomi hareketlerinde kullanılan bu terim hakkında merak edilenler…

KONJONKTÜR NEDİR?

Bir ülke ekonomisini baz alırsak; ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve de alçalma yönünde göstermiş olduğu inişli ve çıkışlı dalgalı olan hareketlerinin bütününe konjonktür denir. Bir başka deyişle, her çeşit durumun ve de şartın ortaya çıkarmış olduğu sonuçtur. Konjonktür kavramı sadece ekonomi ile ilgili değildir. Ayrıca bu kavram, sosyal ve politik alanlarda da istatistiklerden, olgulardan ya da nesnel durumlardan yararlanılıp olayların gelecekteki gelişimleri ile ilgili tahminlerin tümü olarak da karşımıza çıkar. Konjonktür kelime anlamı, bir ülkenin ekonomik durumunu etkileyen, birbiriyle etkileşerek oluşturan öğelerin tümüdür.

KONJONKTÜR DALGALANMALARI NEDİR?

Konjonktür dalgalar, bir ülkenin ekonomisinde reel üretimlerin hacminde ortaya çıkmış olan inişler ve çıkışların oluşturmuş olduğu görünüme verilen isimdir. Konjonktür dalgalar; canlanma, buhran, yükselme ve durgunluk aşamalarından geçmektedir. Gelir, yatırım, istihdam, para hacmi, üretim ve tedavül hızı gibi bazı iktisadi göstergeler ile birlikte gecikmeler gösterip, konjonktür dalgaları içinde bir yön değiştirmesi olacaktır.

EKONOMİK KONJONKTÜR NEDİR?

Ekonomik konjonktür, toplumsal ve siyasal alanlarda istatistiklerden, olgulardan, nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişmeleriyle ilgili kestirim anlamına gelir. Ekonomide konjonktür dönemi genel olarak tepe, daralma, tip ve de genişleme olarak 4 aşamadan meydana gelir.

Piyasanın bazı durumlarda;

Çok fazla iyimser hava şekline sahip olması,

Yatırımların ve de istihdamın olağanüstü bir genişlik kazanması ile gelirlerin çok artması,

Para hacmiyle tedavül hızlarının çoğalması,

Hammadde ve de mamul fiyatlarının yükselmesi,

Tüm bunlar yükselme aşamasını gösterir. Tam tersi durumda ise, oluşturulmuş olan stokların tüketilmemesi buhran, durgunluk olarak yorumlanabilir. Bu dönemde ise yatırımların azaldığı, genelde istihdamın daraldığı, gelirlerin hep düştüğü, talep edilen stok fiyatlarının düştüğü gözlenir.