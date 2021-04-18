Mukavemet ne demek? Mukavemet nedir?

Binlerce yıldır varlık gösteren Türk dili farklı dilleri etkilemiş ve farklı dillerden etkilenmiştir. Özellikle dini faktörün de etkisiyle Arapça ile Türkçe arasında fazlaca kelime aktarımı yapılmıştır. Arapça kökenli bir kelime olan mukavemet ne demek? sorusuna cevap olarak direnme, karşı koyma verebilir. Mukavemet sözcüğü, günlük hayatta polise mukavemet ve cisimlerde mukavemet olarak iki farklı şekilde kullanılır.

MUKAVEMET NEDİR?

Dilimize Arapçadan geçen Mukavemet kelime anlamı olarak; dayanıklılık, karşı koyma, direnme ve direniş anlamlarına gelmektedir. Günlük hayatta mukavemet nedir? sorusunun cevabı merak edilmektedir. Mukavemet günlük hayatta iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Taşıdığı anlamla bağdaş olarak polise mukavemet, polise karşı gelme anlamında kullanılmaktadır. Mukavemet, başta inşaat mühendisliği olmak üzere hemen hemen tüm mühendislik bölümlerinde ders olarak verilmektedir.

CİSİMLERİN MUKAVEMETİ NEDİR?

Özellikle mühendislik bölümlerinde ders olarak okutulan mukavemet, cisimlere dış etkiler gösterme yoluyla uygulanır. Mekanik bilimin alt kolu olan mukavemet bilimi, şekil değiştirebilen maddelerin mekaniği olarak tanımlanır. Bir cisme dış etkenler uygulanır ve cismin iç kuvvetlere karşı nasıl davranış göstereceği gözlemlenir. Genellikle sütun, kiriş ve mil gibi yapıların zorlama ve gerilimlerini hesaplamak amacıyla kullanılır. Cisimlerde mukavemet; maden, inşaat, makine, gemi inşaat ve havacılık mühendisliği alanlarında oldukça yaygın kullanılmaktadır.

POLİSE MUKAVEMET NEDİR?

TCK'nın 265. maddesine göre polise mukavemet suç olarak kabul edilmektedir. Polisin görevini yapmasını engelleme, tehdit içerikli cümleler kullanma mukavemet suçunu ortaya çıkarmaktadır. Tam ismi 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu' olan mukavemet, kamu görevlilerine yapılan aktif nitelikli zorlama fiilleridir. Kamu personelinin işini yapmasını engelleyen bu suç, Türk Ceza Kanunu 265.madde ile düzenlenmiştir. Polise Mukavemet suçunun cezası ise 6 aydan 3 yıla kadar hapistir.