YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? 2021 ÖSYM ile YDS sınav saatleri ve bugünkü oturumun bitiş saati

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS sınavı hakkında bilgiler, adayların gündeminde yer almaya başladı. Sınavın saati, ne zaman başlayacağı ve biteceği, sınav süresi, soru sayısı gibi pek çok konu bu kapsamda önemli olurken sınavı 18 Nisan 2021 Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olarak bilinen YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile 2021 YDS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte 2021 ÖSYM ile YDS sınav saatleri ve bugünkü oturumun bitiş saati detayları…
ÖSYM koordinesinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS için yapılan sınav bugün gerçekleştiriliyor. YDS sınavı 18 Nisan 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak olup adaylar 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
YDS 2021 18 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YDS sınavı 180 dakika sürecektir.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1 ) adayları uyardı.
Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak adayların sınava giriş belgesini. fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.