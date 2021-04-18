YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? 2021 ÖSYM ile YDS sınav saatleri ve bugünkü oturumun bitiş saati

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 18 Nisan Pazar günü yapılıyor. Sınav için saat uyarısı gelirken YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sorularının yanıtları öğrenci velileri ve öğrencileri refakat edenler tarafından araştırmaya başladı. Adaylar sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda olup sınav yerleri bilgisi adayların adreslerine gönderilmeyecek, ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre; sınavın başlangıç ve bitiş saati, sınav süresi gibi detaylar belli oldu. İşte 2021 ÖSYM ile YDS sınav saatleri ve bugünkü oturumun bitiş saati

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS sınavı hakkında bilgiler, adayların gündeminde yer almaya başladı. Sınavın saati, ne zaman başlayacağı ve biteceği, sınav süresi, soru sayısı gibi pek çok konu bu kapsamda önemli olurken sınavı 18 Nisan 2021 Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olarak bilinen YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile 2021 YDS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte 2021 ÖSYM ile YDS sınav saatleri ve bugünkü oturumun bitiş saati detayları…

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM koordinesinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS için yapılan sınav bugün gerçekleştiriliyor. YDS sınavı 18 Nisan 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak olup adaylar 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.