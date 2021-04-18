YDS sınavı nasıldı? YDS 2021 soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte YDS yorumları!

Aylardır devam eden hazırlık sürecinin ardından sınav günü geldi çattı. 41 ildeki 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen YDS oturumunda adaylar bilgilerini sınayarak ter döktü. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen sınava giren adayların tepkileri merak edildi. Bir sonraki sınava hazırlanan adaylar, bu sınavın nasıl geçtiğine ilişkin ön bilgi edinmek üzere "YDS sınavı nasıldı? YDS 2021 soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorularına cevap aradı. İşte sınava girenlerden YDS yorumları...

SINAVA GİRENLERİN YDS YORUMLARI

"Herkese geçmiş olsun. İlk yorumum yine kelime bilgisi ve okuduğunu anlamayı ölçen bir sınavdı. YÖKDİL'in bir tık üstünde olduğunu söyleyelim (özellikle paragraflar). Yine de şunu söyleyeyim yapılmayacak, abartılacak bir sınav değil YDS."

"Bu YDS çok mu kolaydı yoksa ben hiç İngilizce bilmiyorum da kolaymış gibi mi geldi?"

"YDS sınavıyla birlikte İngilizce'nin ne demek olduğunu öğrendim"

"YDS'den çıktım meğer ben İngilizce bilmiyormuşum"

"YDS sayesinde ingilizce'de yeni bir dönem başlattım"

"YDS'ye mi girdik, beynimize lobotomi mi yaptılar yoksa üstümüzden kamyon falan mı geçti anlamadım. 2 gün boyunca kendime gelemem ben"

YDS ZOR MUYDU?

"YDS'ye girdikten sonra bende daha fazla okuyacak kafa olmadığına kanaat getirdim"

"YDS... Güzel sınavmış, iyiymiş, yeni kelimeler gördük, öğrendik bu da bir tecrübe sonuçta"

"YDS'ye mi girdik İngilizce tıpa mı girdik belli değildi"

"3 saatin sonunda Türkçe'yi unutmamışımdır umarım"

"Evet deneyimlerimi paylaşacak olursam, zordu diyebilirim. ALES daha kolaydı."

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylar YDS soru ve cevaplarının yayınlamasının ardından doğru ve yanlışlarını hesaplayarak sınav puanı tahmininde bulunabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.