ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, 18 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçlarını merak ederken YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçların AİS sayfası üzerinden açıklanacağı biliniyor. Öte yandan adaylar sorulara ve cevaplara bakarak sonuçlar hakkında bilgi sahibi oluyor. Buna göre; YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
YDS sonuçları, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giren adayların gündeminde bulunuyor. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 11 Mayıs'ta açıklanacak.
YDS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.