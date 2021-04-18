Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.4.2021 11:38

sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ile açıklanma tarihi belli oldu!

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar 'nin gerçekleştirdiği ’na katılım gösterdi. ÖSYM koordinesi ile Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılan sınav sonrasında gözler sonuçları açıklama tarihine çevrildi. Tam bu noktada açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Adaylar YDS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin sonuç sorgulama internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İşte 2021 YDS sonuçları açıklanma tarihi!

tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen , 18 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçlarını merak ederken ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçların AİS sayfası üzerinden açıklanacağı biliniyor. Öte yandan adaylar sorulara ve cevaplara bakarak sonuçlar hakkında bilgi sahibi oluyor. Buna göre; , ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile açıklanma tarihi belli oldu!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, 'na giren adayların gündeminde bulunuyor. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 11 Mayıs'ta açıklanacak.

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YDS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM İLE DUYURULDU!

sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. takvimine göre, 11 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden puanları hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA