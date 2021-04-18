Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na katılım gösterdi. ÖSYM koordinesi ile Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılan sınav sonrasında gözler YDS sonuçları açıklama tarihine çevrildi. Tam bu noktada YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Adaylar YDS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin sonuç sorgulama internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İşte 2021 YDS sonuçları açıklanma tarihi!

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, 18 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçlarını merak ederken YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçların AİS sayfası üzerinden açıklanacağı biliniyor. Öte yandan adaylar sorulara ve cevaplara bakarak sonuçlar hakkında bilgi sahibi oluyor. Buna göre; YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giren adayların gündeminde bulunuyor. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 11 Mayıs'ta açıklanacak.