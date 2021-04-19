Adres başlığı ne demek? Adres başlığı nedir?

"Adres başlığı ne demek?" sorusu, internet üzerinden alışveriş yapanların sık sorduğu bir sorudur. Adres başlığı, internet üzerinden alışveriş yaparak bir sipariş vermeye niyetlendiğimiz zaman, adresimizin sorulduğu kısımda karşımıza çıkan bölümlerden biridir. Adres kısmına evimizin, iş yerimizin veya siparişimizin gelmesini istediğimiz yer her neresi ise oranın adresini yazarız. İnternet üzerinden aldığımız ürün veya ürünlerin, kargo şirketleri tarafından elimize sağlıklı şekilde ulaştırılması amacıyla adresimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmamız gerekir. Bunun dışında adres başlığı kısmını da uygun bilgi ile doğru şekilde doldurmak, kargo çalışanlarının ürün veya ürünlerimizi bize daha kolay ulaştırabilmesi için iyi olacaktır. Bunun dışında adres başlığı kısmı, alışveriş yaptığımız internet sitesinden daha sonraki zamanlarda yapacağımız alışverişlerde de aynı adresleri seçerek kullanmamıza olanak sağlamaya da yarar.

ADRES BAŞLIĞI NEDİR?

Adres başlığı, internet üzerinden alışveriş yaparak birtakım ürünler satın almak istediğimizde karşımıza çıkan adres bilgileri bölümünde yer alan kısımlardan biridir. Adres başlığı kutucuğu, satın aldığımız ürün veya ürünlerin gönderilmesi amacıyla girdiğimiz adresin nereye ait olduğuna dair bilginin girilmesi gereken kısımdır. Satın aldığımız ürün veya ürünlerin gönderilmesi amacıyla girdiğimiz adres bilgisi evimize ait ise adres başlığı kısmına "ev", iş yerimize ait ise adres başlığı kısmına "iş yeri" veya "iş adresi" yazabiliriz. Böylece söz konusu internet sitesine girdiğimiz adres, başlıkta yazılı olan isimle kaydedilir. Aldığımız ürünlerin kimi zaman evimize, kimi zaman iş yerimize ulaştırılmasını istiyorsak, evimizin ve iş yerimizin adreslerini ayrı adres başlıkları altında kaydedebiliriz. Böylece aynı internet sitesinden daha sonraki zamanlarda alışveriş yapmak istediğimizde, alacağımız ürünün hangi adrese gelmesini istiyorsak o adres başlığını seçerek kullanabiliriz.

ADRES BAŞLIĞINA NE YAZILIR?

Adres başlığı alanına, alışveriş yaptığımız internet sitesine adres olarak girdiğimiz yerin adı yazılır. Adres başlığı olarak sıklıkla "ev" ve "işyeri" gibi başlıklar yazılmaktadır.