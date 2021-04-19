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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:22 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:31

kaç derece? Altıgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece? Altıgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Altı kenarı ve altı köşesi olan çokgenlere denilmektedir. Eğer kenarları ve iç açıları eşitse düzgün altıgen olarak isimlendirilir. Düzgün altıgende alan ve çevre hesaplaması, eşkenar üçgenden oluştuğu için kolayca yapılabilir. kaçtır? Sorunun yanıtına yer verdik. Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece?

Altı ayrı doğruyla kapatılmış düzlemsel geometrik şekle altıgen denilmektedir. Konveks ve konkav olabilen çokgenlerdir. Altıgenlere her yönden bakıldığında simetrik olduğu görülür. Konveks olan düzgün altıgen en çok kullanılan türüdür. Geometri problemlerinde de en çok altıgen iç açıları yer almaktadır.

ALTIGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

İç açıları toplamı 720 derece, bir dış açısının ölçüsü ise 60 derecedir. Dolayısıyla her bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir. Kenarı a uzunlukta olan düzgün bir altıgenin alanı, bir kenarı a olan bir eşkenar üçgenin alanının 6 katına eşittir.

Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece? Sorusunun yanıtı 720 derecedir. İç açıları toplamı (n-2). 180'dir.

ALTIGEN ÖZELLİKLERİ

  • Bir altıgen, altı kenarı ve altı köşesi olan çokgendir.
  • Kenarları ve iç açıları eşitse düzgün altıgen olarak adlandırılır.
  • Düzgün altıgenin iç açılarının her biri 120°'dir.
  • Düzgün altıgen altı eşkenar üçgenden oluştuğu için alanı ve çevresi kolayca bulunabilir.
  • Kenarı a uzunlukta olan düzgün bir altıgenin alanı, bir kenarı a olan bir eşkenar üçgenin alanının 6 katına eşittir.
  • Her bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir.

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Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece? Altıgenin iç açıları toplamı kaçtır?
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