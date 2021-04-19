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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:22 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:31

? Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülke sayısı ve isimleri

Amerika kıtasında kaç ülke var? Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülke sayısı ve isimleri

Amerika Kıtası, Batı Yarımküre'de Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu da diyebiliriz. Amerika sözcüğü birçok dilde Amerika Birleşik Devletleri kısa adıyla ABD olarak bilinir. Amerika Kıtası yakınındaki adalarla birlikte Dünya yüzeyinin %8'ini ve kara alanının %28.4'ünü kapsamaktadır. ? Sorusun yanıtını paylaşacağız. İşte Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri…

Amerika Kıtasında 1 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Bunların üçte ikisi Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika vatandaşı olduğu bilinmektedir. Bunun dışında 8 megakente sahiptir. Amerika nüfusu, çoğunlukla İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca ve az da olsa Felemenkçe konuşmaktadır.

AMERİKA KITASINDA KAÇ ÜLKE VAR?

Amerika kıtasındaki ülke sayısı 33'tür. Amerika veya Amerika Kıtası olarak bilinen yer, Batı Yarımküre'de Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgeyi kapsar. Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu da diyebiliriz. Amerika Kıtası, Batı Yarımküre'deki kara alanının çoğunu kapsamaktadır.

İşte Amerika kıtasındaki ülkelerin isimleri:

Kuzey Amerika

  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  • Kanada
  • Meksika

Orta Amerika

  • Belize
  • Antigua ve Barbuda
  • Bahamalar
  • Barbados
  • Dominika
  • Dominik Cumhuriyeti
  • El Salvador
  • Grenada
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaika
  • Kosta Rika
  • Porto Riko
  • Küba
  • Nikaragua
  • Panama

Güney Amerika

  • Arjantin
  • Brezilya
  • Bolivya
  • Ekvador
  • Guyana
  • Fransız Guyanası
  • Kolombiya
  • Paraguay
  • Peru
  • Surinam
  • Şili
  • Uruguay
  • Venezuela

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Amerika kıtasında kaç ülke var? Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülke sayısı ve isimleri
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