Avrupa kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri - Asya’da kaç ülke var?

Dünya üzerindeki 7 kıtanın içinden en büyüğü Asya kıtasıdır. İçinde pek çok ülke barındıran Asya yüz ölçümü olarak en büyük kıtadır. Bunun yanında yüz ölçümü bakımından en büyük ülke olan Rusya burada yer almaktadır.

ASYA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Asya kıtası dünya üzerindeki en büyük kıtadır ve içerisinde bulunan ülkelerden bazılarının hem Asya'da hem de Avrupa'da toprağı bulunmaktadır. Bu ülkelere örnek olarak Çin, Rusya ve Çin verilebilir. Rusya aynı zamanda dünya üzerindeki yüz ölçümü en büyük ülkedir. Yalnızca yüz ölçümü ile değil nüfus yoğunluğu ile de dünyanın en büyük kıtası olan Asya'da dünya nüfusunun 3/5'i yer almaktadır.

Asya kıtası madenler bakımından da oldukça gelişmiş olduğundan bu kıtada madencilik gelişmiştir. En fazla kömür çıkışının olduğu kıta Asya iken çok nadir görülen madenlerden olan uranyum madeni de Asya kıtasında bulunmaktadır. Bunun yanında petrol, altın, elmas, demir, alüminyum ve daha birçok farklı maden yine bu kıtada bulunmaktadır ve çıkarılmaktadır.

Asya'daki ülke sayısı 53'tür. Bu 53 ülkenin 50 tanesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Ancak geriye kalan 3 ülke Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs, Tayvan ve Karabağ da bulunmaktadır. Asya'da bulunan Makao ve Hong Kong Çin'e bağlı olan özel idari bölgelerdir.

ASYA'DAKİ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Asya kıtasının Avrupa ve Afrika kıtaları ile kıta sınırları bulunmaktadır. Bu sınırda yer alan ve hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasında toprağı bulunan ülkeler bulunmaktadır. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı gibi dünyanın en alçak noktası olan Lut Gölü de Asya kıtasında yer almaktadır.