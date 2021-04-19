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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:26 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:34

, Beat Yapmak Ne Anlama Gelir? Beat Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Beat Ne Demek, Beat Yapmak Ne Anlama Gelir? Beat Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce kökenli bir kelime olan beat sözcüğü günümüzde özellikle müzik sektöründe, rap alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Farklı anlamlara sahip olan bu kelime günümüzde genellikle ritim anlamlarında kullanılmaktadır. Peki ? İngilizce birçok anlama sahip olan beat kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Aşağıda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

İngilizcede de, tıpkı Türkçede olduğu gibi bazı kelimeler farklı anlamlara gelmekte ve farklı manalarda kullanılabilmektedir. Beat kelimesi de böyle bir kelimedir. Fiil olarak kullanıldığında farklı bir anlama, isim olarak kullanıldığında ise farklı bir anlama sahiptir. Ayrıca beat kelimesinin müzik sektöründe apayrı bir anlamı da bulunmaktadır. Peki beat ne anlama gelmektedir?

BEAT NE DEMEK?

Beat kelimesi İngilizce bir kelime olup, müzik alanında dilimize de geçmiştir. Burada beat kelimesinin öncelikle yaygın kullanılan kelime anlamları, daha sonra ise müzik sektöründeki alanı incelenecektir. Beat kelimesinin yaygın kullanım hali fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiil olarak kullanılan beat kelimesinin Türkçe anlamı "vurmak, dövmek, pataklamak, dayak atmak ve yenmek" manasına gelmektedir. Beat kelimesinin bu anlamlarda fiil olarak kullanıldığı örnek cümleler vermek gerekirse;

  • "I am going to beat her in chess." (Onu satrançta yeneceğim.)
  • "My arm hurts because he beat me." (Kolum acıyor çünkü o beni dövdü.)

Beat kelimesi isim olarak da cümle içinde kullanılabilmektedir. İsim olarak kullanılan beat Türkçe anlamı ise "darbe, vurma sesi, atış, vuruş ve çarpma" anlamlarına gelmektedir. Lakin beat kelimesi, bu anlamlara gelen bir isim olarak genellikle kullanılmamaktadır. Bu anlamlara gelen "hit" kelimesi genelde tercih edilmektedir.

MÜZİKTE BEAT NE DEMEK?

Beat kelimesinin bir diğer kullanımı ise kendisini müzik sektöründe göstermektedir. Bu anlamda beat kelimesi dilimizde de aynen "beat" olarak kullanılmaktadır. Yani bir nevi bir kalıptır. Müzik alanında beat kelimesi; rap şarkılarında arkada çalan ritmik müzikal altyapıya verilen isimdir. Yani beat, rap müziğin ritmidir.

Rap müziğin ritmi anlamında kullanılan beat kelimesi, "beat yapmak" olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Beat yapmak anlamı ise genellikle kişinin ağzından ses çıkararak ritim oluşturması anlamına gelmektedir. Yani beat yapmak, aslında ritim oluşturmak anlamına gelmektedir.

BEATMAKER NE DEMEK?

Beatmaker kelimesi de müzik sektörüne ait bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Beatmaker dilimize "ritim yaratıcı" olarak çevrilmiştir, lakin bu kelime genel olarak İngilizce kullanılmaya devam etmektedir. Beatmaker, rap ve hip-hop müzikte, şarkıya ritim yaratan kişilere verilen isimdir. Yani rap şarkısı için ritim hazırlayan kişiler beatmaker olarak adlandırılmaktadır. Bunlar beat alanında, işin ehli sayılan kimselerdir.

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Beat Ne Demek, Beat Yapmak Ne Anlama Gelir? Beat Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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