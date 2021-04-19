Bereket Eş Anlamlısı Nedir? İşte Bereketin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türk dili, Köktürkçe'den günümüze dek kullanımda olan sözcüklerle Arapça ve Farsça gibi diğer dillerden geçen kelimelerin harmanlandığı son derece zengin bir dildir. Bu nedenle bir terimin, durumun yahut ifadenin temsil edildiği birden fazla kelime söz konusu olabilmektedir. İşte bu kelimelere "eş anlamlı kelimeler" denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler arasında bereket sözcüğü de dikkat çekmektedir. "Bereket eş anlamlısı nedir?" sorusu bu konuda en çok merak edilenlerdendir. Bereketin eş anlamlısı olan sözcük ve söz öbeklerine haberimizden ulaşabilirsiniz…
BEREKET ANLAMI TDK
Bereket köken olarak Arapça'ya dayanan bir sözcüktür. Brk kökünden gelen bu kelime "Allah'ın verdiği nimet, bolluk, verimlilik" anlamına gelmektedir ve dilimize de bu şekilde geçmiştir. Kelimenin Harezm Türkçesi döneminde dahi dilimizde yer aldığı Mukaddimetü'l-Edeb adlı eserde geçen şu cümle ile sabittir: "Barakāt birsün teŋri saŋa"
BEREKET EŞ ANLAMLISI TDK
Bereketin eş anlamlısı TDK tarafından 6 farklı kelime ile ifade edilmektedir. Bunlar; bolluk, çokluk, feyiz, rahmet, verimlilik ve yağmur sözcükleridir. Ancak yağmur kelimeleri doğrudan berekete eş anlamlı olarak gösterilemez. Bereket kelimesi bağlamına göre yağmur yerine soyut bir ifade olarak kullanılmaktadır.
BOLLUK BEREKET ANLAMINA GELEN KELİMELER
"İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda" ifadesini vermek amacıyla cümlede yer verilirse bereket kelimesi zarf anlamında kullanılır. Feyiz ve rahmet kelimeleri doğrudan bereketin eş anlamlısı olarak ifade edilebilir.
BOLLUK VE BEREKET EŞ ANLAMLI MI?
Bolluk ve bereket kelimeleri birbirinin anlamını tam olarak karşılamakta, dolayısıyla eş anlamlı kabul edilmektedir. Ancak sıklıkla ikileme olarak da kullanılır.
BEREKET İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER
Ramazan bolluk bereket ayıdır.
Bugün de bereket/rahmet yağdı. (Yağmur yerine soyut anlamda kullanılmıştır)
Kazancın bereketli olsun.
Allah sofrana Halil İbrahim bereketi versin.
Bereket o sırada babam oradaydı. (İyi ki manasında zarf olarak kullanılmıştır)