Beşeri unsur nedir? Doğal ve beşeri unsurlar nelerdir? Beşeri unsurlara örnekler

Doğadan gelen, insan eli değmeden oluşan varlıklar, yapılar ve yapısal özellikler doğal unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Bir de insan elinin değdiği, doğanın yapısı değiştirilerek oluşturulan yapılar ve varlıklar vardır. Bunlara da beşeri unsur denilmektedir. Beşeri unsur nedir? Bu konuyu daha ayrıntılı anlatacağız.

BEŞERİ UNSUR NEDİR?

İnsan varlığını, insana dair özellikleri anlatan unsurların genel tabiri beşeri unsurlardır. Bir başka ifadeyle, doğal olmayan, dünyanın oluşumu ile meydana gelmeyen unsurlara beşeri unsur denir. Teknolojinin gelişmesi ile beşeri unsurlarda gelişmektedir. Kısacası beşeri unsuru geliştiren de yine insandır.

BEŞERİ UNSURLARA ÖRNEKLER

Binalar

Köprüler

Barajlar

Tarlalar

Alt ve üst geçitler

Şehirler

Tüneller

Yollar

ÜLKEMİZİN BEŞERİ UNSURLARI NELERDİR?

Ülkemizin nüfusu,

Ülkemizin ekonomik faaliyetleri,

Ülkemizdeki madencilik faaliyetleri,

Ülkemizdeki yer üstü kaynakları,

Ülkemizdeki tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm gibi faaliyetler beşeri unsurları kapsamaktadır.

DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAR NELERDİR?

Beşeri unsurlar aşağıdaki gibidir:

Anıtkabir

Çırağan Sarayı

Tüneller

Antik tiyatrolar

Hastaneler

Okullar ve iş yerleri

Tarihsel mimari eserler

Alt ve üst geçitler

Doğal unsurlar aşağıdaki gibidir:

Dağ

Ova

Tepe

Koy

Deniz

Okyanus

Ada

Vadi

BEŞERİ UNSURLARIN DAĞILIŞINI GÖSTEREN BAŞLICA HARİTA TÜRLERİ

Keşif Haritaları: Coğrafi Keşif Haritaları gibi keşif yaparken kullanılan harita türüdür.

Tarımsal Veri Haritaları: Yapılan tarımsal üretim verilerini gösteren haritalardır.

Ulaşım Haritaları: Havayolu, Karayolu, Demiryolu ağını gösteren haritalardır.

Nüfus Haritaları: Dünya'nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır.

Yerleşme Haritaları: Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır.

Siyasi Haritalar: Kıtaların, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır.