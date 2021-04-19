Beyoğlu İmam Hatip Lisesi dünya şampiyonu

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, tarihi bir başarıya imza attı. Katar Foundation tarafından çevrim içi düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'na katılan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi kendi kategorisinde birinci oldu.
39 ÜLKEDEN 40 TAKIM
"Uluslararası Arapça Münazaraları"nda" ülkemizi Beyoğlu Anadolu İHL 10. sınıf öğrencileri M. Eren Köse, E. Maruf Şatır, E. Berat Demir, Y. Bilal Karasakal ve Ö. Faruk Kaya temsil etti. Yarışmaya Arap ülkelerinin tamamı ve bunların dışında Avrupa kıtasından İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ile ABD, Kanada, Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin de aralarında olduğu 39 ülkeden 40 takım katıldı.
ÇEŞİTLİ MÜNAZARALAR YAPILDI
Yarışmanın ilk turunda, münazarası yapılan konular "Gelişmekte Olan Ülkelerde, Yabancı Devlet ve Şirketlerin Toprak Sahibi Olmaları İçin İzin Verilmemelidir" konulu münazara yapıldı. İkinci turda "Özel Eğitim Desteklenmelidir" ve 3. turda "Siyasi Partilerin Kapatılmalı Ve "Meclis Üyeleri Bağımsız Aday Olup Seçilmelidir" oldu. 4. turda "Çocukların Sosyal Medyada Yıldız Olarak Lanse Edilmesini Pişmanlıkla Karşılanması" ve eleme aşamasının son turunda "İklim Değişikliğinde Önceliğin Mücadele Yerine Adaptasyona Verilmesi" üzerine tartışıldı. Eleme aşamasının bitiminin ardından yarı final aşamasında "Gelişmekte Olan Devletlerin Kamu Şirketlerini Özelleştirmesi" konusunu ele alırken final turunda "Çatışma Bölgelerinde Uyuşturucu Çetelerine Şiddetten Uzak Durmaları Halinde Dokunulmazlık Verilmesi" hakkında münazara yapıldı.
YELEK: ÇOK SAYIDA PRATİK YAPTIK
SABAH'a konuşan Beyoğlu İmam Hatip Lisesi Okul müdürü Mahmut Yelek, "Hazırlık sınıfından bu yana Arap hocalarla oluşturduğumuz altyapımızın üzerine program sürecinde Mohammad Alragawi ve Yonos Aljabarı hocalarımız eşlik ederek bizlere yardımcı oldular. Bu süre zarfında hocalarımızdan biri ile münazaraların teorik boyutuna çalışırken, bir diğer hocamızla öğrendiklerimizi pratiğe döktük" dedi.
Yelek, şunları söyledi:
"Bu çalışmalar sırasında hem kendi aramızda hem de yurt dışından birçok farklı münazara takımıyla maçlar düzenledik ve bu sayede hem öğrendiklerimizi pratiğe dökmüş olduk hem de savunduğumuz tarafın argümanlarını Arapçada nasıl etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabileceğimizi öğrenmiş olduk."
"HEM ÖĞRENDİK, HEM KAZANDIK"
Türkiye'ye birincilik ödülü getiren öğrenciler, SABAH aracılığıyla duyguların şöyle ifade ettiler:
"Münazaranın nasıl yapılacağını karşı tarafı nasıl ikna edeceğimizi öğrendik. Kendi dilimizden farklı bir dilde olan kişileri nasıl ikna edeceğimizi, takım çalışması nasıl yapılır öğrendik. Bize ülkemizi ve okulumuzu yurtdışında temsil etme hakkını veren herkese teşekkür ederiz."
MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEBRİK ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İmam Hatipli öğrencileri Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tebrik etti ve "39 ülkenin katıldığı Uluslararası Arapça Münazaralarında ülkemizi başarıyla temsil ederek kendi kategorisinde birinci olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi takımındaki öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum. Daha nice başarılara" dedi.