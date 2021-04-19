Beyoğlu İmam Hatip Lisesi dünya şampiyonu

Yelek, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar sırasında hem kendi aramızda hem de yurt dışından birçok farklı münazara takımıyla maçlar düzenledik ve bu sayede hem öğrendiklerimizi pratiğe dökmüş olduk hem de savunduğumuz tarafın argümanlarını Arapçada nasıl etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabileceğimizi öğrenmiş olduk."