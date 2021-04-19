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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:32 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:40

asit mi baz mı? C2H5OH yaygın adı ve molekül ağırlığı nedir?

C2H5OH asit mi baz mı? C2H5OH yaygın adı ve molekül ağırlığı nedir?

Kimya ve fen bilimleri derslerinde sıklıkla karşı karşıya kaldığımız bazı bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşiklerden biri de etil alkol adı ile bilinen olarak karşımıza çıkar. Bu bileşik, sistematik olarak etanol adını almaktadır. C2H5OH nedir sorusuna verilecek cevap ise bütün alkollü içeceklerin içerisinde bulunan ve fermantasyon yolu ile canlılar tarafından da üretilebilen bir alkoldür olacaktır.

Oldukça önemli ve birçok farklı alanda kullanılabilen, hayatın her alanında karşımıza çıkan C2H5OH yaygın adı ise etil alkoldür. Etil alkol sadece öğrenciler ve kimyagerler tarafından değil; her yaştan birçok insan tarafından tanınıp bilinmektedir. Renksiz ve yanıcı bir sıvı olan etanol, aynı zamanda bir çözücüdür.

C2H5OH NEDİR?

C2H5OH yaygın adı, Alkol, etil alkol ve alkol bilinmektedir. Etanol, mayalar tarafından şekerlerin fermantasyonu ile üretilmektedir ve alkollü içeceklerin içinde bulunan tek alkol türüdür. Nörotoksik ve psikoaktif bir ilaç olarak karşımıza çıkar. Haddinden fazla tüketilmesi halinde alkol zehirlenmesine neden olabilmektedir.

Etil alkol, hafif bir kimyasal kokuya sahiptir ve aynı zamanda uçucu, yanıcı, renksiz bir sıvıdır. Antiseptik, yakıt, solvent olarak kullanılır ve aynı zamanda düşük donma noktası sebebiyle, termometrelerde zehirli olan cıvanın yerini almıştır ve antifriz olarak kullanılmaktadır. Oldukça basit bir moleküldür, hidroksil grubuna bağlı etildir. Yapısal formülü, CH3-CH2-OH'dır;

Etil alkol; renksiz, berrak, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı özelliğine sahip alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. C2H5OH bileşiğinin adı ise etanoldür.

C2H5OH MOLEKÜL AĞIRLIĞI

Kimyasal formülü C2H5OH olarak bilinen etanolün molekül ağırlığı 46.06844 g/mol olarak bilinmektedir. Son derece mühim bir endüstriyel kimyasal olan bu organik bileşik, birçok farklı endüstride çözücü olarak farklı organik kimyasalların sentezinde, kozmetik sektöründe, otomativ sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Etanol aynı zamanda insanları sarhoş eden bazı içeceklerin yapımında da kullanılmaktadır.

Etanolün yoğunluğu 0,789 g/cm3'tür. Bu bileşiğin kaynama noktası 78,4 °C iken erime noktası ise -114,3 °C olmaktadır. Suda tamamen çözülebilen etil alkol, aynı zamanda iki karbonlu bir monoalkoldür ve dimetil eterin de izomeridir.

C2H5OH ASİT Mİ BAZ MI?

Etanol bir alkoldür ve alkol grupları pH cetvelinde nötr olarak adlandırılan 7 sayısının etrafında toplanmışlardır. Bazı kitaplar, bazı alkollerin hafif bir asit; bazılarının hafif birer baz olduğunu söylerken bazı kitaplar ise alkollerin nötr olduğunu söylemektedir.

Yaygın olan düşünceye bakıldığında etil alkol nötrdür. Yani ne asittir, ne de baz.

C2H5OH kullanım alanları

  • Etil alkol, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Pek çok el dezenfektanın içinde ve tıbbi mendillerde etanol kullanılmaktadır.
  • Etanol, antiseptik ve dezenfektan olarak pek çok farklı sektörde kullanılır.
  • Etanol, etilen glikol zehirlenmesi ya da metil alkol zehirlenmesi durumlarında panzehir olarak tercih edilmektedir.
  • Etil alkol eğlence amaçlı tüketilen pek çok alkollü içeceğin ana maddesidir. olarak kullanılmaktadır.
  • Etanol, endüstriyel şekilde etil esterler, dietil eder, asetik asit ve etil aminlerin üretiminde kullanılır.
  • Etil alkol hem polar hem de polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti ile yaygın bir biçimde iyi bir çözücü olarak kullanılır.
  • Etanol, kozmetik endüstrisinde, cilde yardımcı olmak amacı ile koruyucu losyonlarda da sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Etil alkolün erime sıcaklığı -114.1 santigrat derece olarak karşımıza çıkar. Bu sebepten dolayı farklı laboratuvar ortamlarına soğutma banyolarının içerisinde kullanılan bir bileşen olmaktadır. Etil alkol, aynı zamanda birçok termometrenin içerisinde de cıvanın yerini alarak kullanılan aktif sıvı görevini üstlenmektedir.

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C2H5OH asit mi baz mı? C2H5OH yaygın adı ve molekül ağırlığı nedir?
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