C2H5OH asit mi baz mı? C2H5OH yaygın adı ve molekül ağırlığı nedir?

Oldukça önemli ve birçok farklı alanda kullanılabilen, hayatın her alanında karşımıza çıkan C 2 H 5 OH yaygın adı ise etil alkoldür. Etil alkol sadece öğrenciler ve kimyagerler tarafından değil; her yaştan birçok insan tarafından tanınıp bilinmektedir. Renksiz ve yanıcı bir sıvı olan etanol, aynı zamanda bir çözücüdür.

C2H5OH NEDİR?

C2H5OH yaygın adı, Alkol, etil alkol ve alkol bilinmektedir. Etanol, mayalar tarafından şekerlerin fermantasyonu ile üretilmektedir ve alkollü içeceklerin içinde bulunan tek alkol türüdür. Nörotoksik ve psikoaktif bir ilaç olarak karşımıza çıkar. Haddinden fazla tüketilmesi halinde alkol zehirlenmesine neden olabilmektedir.

Etil alkol, hafif bir kimyasal kokuya sahiptir ve aynı zamanda uçucu, yanıcı, renksiz bir sıvıdır. Antiseptik, yakıt, solvent olarak kullanılır ve aynı zamanda düşük donma noktası sebebiyle, termometrelerde zehirli olan cıvanın yerini almıştır ve antifriz olarak kullanılmaktadır. Oldukça basit bir moleküldür, hidroksil grubuna bağlı etildir. Yapısal formülü, CH3-CH2-OH'dır;

Etil alkol; renksiz, berrak, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı özelliğine sahip alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. C2H5OH bileşiğinin adı ise etanoldür.

C2H5OH MOLEKÜL AĞIRLIĞI

Kimyasal formülü C 2 H 5 OH olarak bilinen etanolün molekül ağırlığı 46.06844 g/mol olarak bilinmektedir. Son derece mühim bir endüstriyel kimyasal olan bu organik bileşik, birçok farklı endüstride çözücü olarak farklı organik kimyasalların sentezinde, kozmetik sektöründe, otomativ sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Etanol aynı zamanda insanları sarhoş eden bazı içeceklerin yapımında da kullanılmaktadır.

Etanolün yoğunluğu 0,789 g/cm3'tür. Bu bileşiğin kaynama noktası 78,4 °C iken erime noktası ise -114,3 °C olmaktadır. Suda tamamen çözülebilen etil alkol, aynı zamanda iki karbonlu bir monoalkoldür ve dimetil eterin de izomeridir.

C2H5OH ASİT Mİ BAZ MI?

Etanol bir alkoldür ve alkol grupları pH cetvelinde nötr olarak adlandırılan 7 sayısının etrafında toplanmışlardır. Bazı kitaplar, bazı alkollerin hafif bir asit; bazılarının hafif birer baz olduğunu söylerken bazı kitaplar ise alkollerin nötr olduğunu söylemektedir.

Yaygın olan düşünceye bakıldığında etil alkol nötrdür. Yani ne asittir, ne de baz.

C2H5OH kullanım alanları