Çamaşır sodası asit mi baz mı? Çamaşır sodasının pH değeri ve özellikleri

Çamaşır sodasının, ismi sebebi ile sadece çamaşırların temizliğinde kullanıldığı düşünülmektedir ancak çamaşır sodası çok güçlü bir ev temizlik malzemesidir. Makine deterjanlarının daha geliştirilmediği dönemlerde karbonat yerine en çok tercih edilen temizlik maddesi çamaşır sodasıdır.
ÇAMAŞIR SODASI ASİT Mİ BAZ MI?
Asit olarak adlandırılan maddeler, pH çizelgesi içerisinde 7'den küçük değerleri almaktadır. Baz maddeler ise pH çizelgesinde 7'den 14'e kadar olan değerlerde yer alır. Baz ve asitlerin tepkimeye girmesi ile ortaya bazı tuzlar çıkar. Bu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Nötrleşme tepkimeleri sonucunda ortaya asidik ya da bazik tuzlar çıkabilir.
Na2CO3 formülüne sahip olan sodyum karbonat yani çamaşır suyu; kuvvetli bir baz olan NaOH ile zayıf bir asit olan H2CO3'ün tepkimeye girmesi ile ortaya çıkmıştır. Zayıf asitler ile kuvvetli bazların tepkimesinden bazik tuzlar ortaya çıkar. Bu sebeple çamaşır sodası bazik bir tuzdur.
ÇAMAŞIR SODASININ PH DEĞERİ NEDİR?
Sodyum karbonat yani çamaşır sodası doğal bir temizleyici ve güçlü bir su yumuşatıcıdır. Çamaşır sodasının pH'ı 11 olarak karşımıza çıkar. Çevresel Çalışma Grubu, kendi oluşturduğu ölçek içerisinde çamaşır sodasını "A" kategorisine alır. Bu durum da çamaşır sodasının güvenli ve toksik olmayan bir madde olduğunu ortaya koyar.
ÇAMAŞIR SODASI ÖZELLİKLERİ
- Çamaşır sodasının yani sodyum karbonatın formülü Na2CO3'tür.
- Çamaşır sodası şeffaf ve beyaz görünüme sahiptir.
- Çamaşır sodasının tadı alkaliktir.
- Çamaşır sodası suda çözünebilir.
- Normal sıcaklıklarda ve atmosfer koşullarında kararlı bir yapıdadır.
- Çamaşır sodası, suyu yumuşatır ve sabun köpürmesini kolaylaştırır.
- Tahriş edici özelliğe sahip olduğu için kullanımı sırasında eldiven takılmalıdır.
- Doğal bir temizlik maddesidir.
- Kireç önleyici deterjanların içerisinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
ÇAMAŞIR SODASININ KULLANIM ALANLARI
- Çamaşır sodası, deterjan ve sabun sanayisinde, doğal temizlik maddesi olarak kullanılır.
- Çamaşır sodası yapımındaki olmazsa olmazlardan biri de sodyum karbonattır. Sodyum karbonatın ılık su ile seyreltilmesinin ardından çamaşır sodası elde edilmektedir.
- Çamaşır sodası, pamuklu ve keten elyafların pişirilmesinde tercih edilmektedir.
- Sodyum karbonat yani çamaşır sodası, tuğla yapımında da sıklıkla kullanılmakta ve tuğlayı ıslatma işlevi görmektedir.
- Sodyum karbonat, diş macunlarının içerisinde de yer alır. Bunun sebebi ise macunların köpürmesine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda sodyum karbonat ağız pH'ını da yükseltmektedir.
- Sodyum karbonat, vücutta oluşan ikinci derece yanıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.
- Perde ve tüllerin beyazlatılması için de çamaşır sodası tercih edilmektedir.
- Çamaşırların ve özellikle de tüllerin beyazlatılmasında sıklıkla kullanılır. Çamaşır sodası sularda sertliğe sebep olan iyonları karbonat haline getirerek çöktürür ve ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak kullanılır.
- Sodyum karbonat, cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasallardan biridir. Kum ile soda birleştirilir, bu bileşim çok yüksek miktarda ısıya yükseltilir ve bir anda soğutulur. Böylece camın üretilmesi sağlanır.
- Tekstil sektöründe özellikle reaktif boyalar kullanıldığı zaman sodyum karbonat; boya ile lif arasındaki bağı oluşturmak için kullanılmaktadır.
- Çamaşır sodası, gıda katkısı olarak anti-caking ajanı, asit düzenleyici ve stabilizatör olarak görev yapmaktadır bu nedenle şerbet tozu üretiminde de kullanılır.
- Tuğla yapımında ıslatma ajanı olarak görev yapmaktadır. Bu şekilde kilin extrude edildiği zamanlarda daha az suya ihtiyaç olur.