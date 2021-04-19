CaO Nedir, Nerelerde Kullanılır? CaO Asit Mi Baz Mı?

Kalsiyum oksit farklı mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin bağlayıcı özelliğiyle çimento üretiminde sıklıkla kullanılan kalsiyum oksit ayrıca çelik endüstrisinde farklı metallerin üretiminde, enerji santralleri ve kanalizasyonlarda kükürt dioksit emisyonunu azaltmada ve içme suyu üretiminde de kullanılır.

CAO NEDİR?

CaO bileşiğinin adı kalsiyum oksittir. Kalsiyum karbonatın (CaCO 3 , halk arasında bilinen adıyla kireç taşı) yüksek sıcaklıkta eritilip karbondioksitten (CO 2 ) arındırılmasıyla elde edilir. Kalsiyum oksit halk arasında kireç olarak da bilinir. Sert, kokusuz, beyaz bir katıdır. İnsan cildini, gözleri ve mukozaları tahriş eder.

Böcek ilaçlara ve gübreler ve yapı ürünlerinde sıklıkla kullanılan kalsiyum oksit, geniş bir şekilde üç tipte sınıflandırılabilir:

Saf Kalsiyum Oksit: Çoğunluğu kalsiyum hidroksitten oluşur fakat %5'e kadar başka bileşenler de içerebilir. Sönmüş, durgun veya yüksek kalsiyumlu kireç olarak da adlandırılır.

Hidrolik Kalsiyum Oksit: Su kireci olarak da adlandırılır. Silika veya alüminyum oksit de içerebilen bu kireç türü su altında ayarlanabilir.

Zayıf kireç: Zayıf bağlara sahip bileşiktir ve sert bir maddedir.

CAO ASİT Mİ BAZ MI?

CaO içerisinde kalsiyum ve oksijen maddelerini barındıran inorganik bir malzemedir. CaO sistematik adı Kalsiyum Oksit 1305-78-8'tir ve bazdır. Ayrıca iyonik bağlı bir bileşiktir. CaO molekül mü sorusuna evet diyebilir ve 56.077 g /mol moleküler ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Erime noktası 2572 °C yani 4662 ° F'tır. Görünüşü beyaz kristal bir katıdır fakat su içinde tepki vererek çözülüp kalsiyum hidroksit halini alabilmektedir. Kalsiyum oksidin erime noktası tam oalarak2.572 santigrat derecedir. Doğal olarak bulunmaz. Karbon dioksitten arındırmak amacıyla CaCO 3 yani kalsiyum karbonatın yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle CaO üretimi yapılır.

CAO NERELERDE KULLANILIR?

CaO yaygın adı kalsiyum oksittir ve bu maddenin çok çeşitli kullanım alanları vardır. En yaygın kullanım alanları şu şekildedir:

Çimento Üretimi: CaO (kalsiyum oksit) tuğla ve taşlar üzerinde yapışma özelliğine sahiptir. Bu sebeple çimento üretiminde en önemli malzemeler arasında bulunmaktadır. Bağlayıcı özelliği sayesinde duvar işlerinde de kullanılır.

Çelik Endüstrisi: Çelik üretiminde kireç veya kalsiyum oksit yaklaşık yüzde 45' olarak kullanılır. Fakat kullanım alanı bununla sınırlı değildir, diğer metallerin üretiminde de kullanılır. Örneğin, alüminyum oksitten oksidin çıkarılıp alüminyum metali elde edilirken silikatları çıkarmak için kullanılır.

Enerji Santralleri ve Kanalizasyonlar: Enerji santralleri kükürt dioksit yayar ve bu emisyonlarını azaltmak için baca gazı temizleyicilerinde kalsiyum oksit kullanılır. Ayrıca kanalizasyonlarda da fosfatları gidermek için kullanılır.

Atık Su Arıtma ve İçme Suyu Üretimi: Suyun asitliğini azaltmak ve içme suyunu yumuşatmak için su kaynaklarında kullanılır.

Bunların haricinde kalsiyum oksit farklı mühendislik alanlarında da kullanılmaktadır. Farklı birçok yapı malzemeleri ve kimyasal yem stokları üretiminde de kalsiyum okside yer verilmektedir.