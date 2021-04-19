Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? İşte Deneyimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel Türkçe'mizde çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin de aynı çoklukta tür ve anlam bakımından karşılığı olan eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Anlamca ve türce aynı olan fakat yazılış bakımından farklılık gösteren anlamdaş kelimeler arasında yer alan deneyimin eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişilmek isteniyor. Türkçe'de eğitim öğretim kurumlarından verilen Türkçe derslerinde, günlük konuşma ve yazma dillerinde, en basitinden bulmacalarda soru olarak kendine yer bulan deneyimin eş anlamlısı olan sözcükle ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle

DENEYİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte deneyim kelimesinin eş anlamlısı olarak

Tecrübe

Eksperyans

sözcükleri yer almaktadır.

Türk Dilinde kurulacak anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde deneyim kelimesi yerine üstte yer alan kelimelerin kullanılması durumunda cümlede tür ve anlam değişimi yaşanmayacaktır.

DENEYİM NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre isim türünde deneyim kelimesinin anlamı şu şekilde;

Anlam 1: Herhangi bir kişinin belirli bir zaman periyodunda yahut ömür boyu kazandığı yetenek ve bilgilerin tamamına verilen isimdir.

DEYİM

TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan deneyim kazanmak deyiminin anlamı ise

Herhangi bir konu, sanat veya meslekte birikimli, tecrübeli hale gelmek olarak ifade edilmektedir.

Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim ve Sanat terimleri sözlüğünde deneyim sözcüğünün anlamı ise şu şekilde açıklanıyor;