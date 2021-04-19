Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? İşte Deneyimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel Türkçe'mizde çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin de aynı çoklukta tür ve anlam bakımından karşılığı olan eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Anlamca ve türce aynı olan fakat yazılış bakımından farklılık gösteren anlamdaş kelimeler arasında yer alan deneyimin eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişilmek isteniyor. Türkçe'de eğitim öğretim kurumlarından verilen Türkçe derslerinde, günlük konuşma ve yazma dillerinde, en basitinden bulmacalarda soru olarak kendine yer bulan deneyimin eş anlamlısı olan sözcükle ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte deneyim kelimesinin eş anlamlısı olarak
sözcükleri yer almaktadır.
Türk Dilinde kurulacak anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde deneyim kelimesi yerine üstte yer alan kelimelerin kullanılması durumunda cümlede tür ve anlam değişimi yaşanmayacaktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre isim türünde deneyim kelimesinin anlamı şu şekilde;
TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan deneyim kazanmak deyiminin anlamı ise
Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim ve Sanat terimleri sözlüğünde deneyim sözcüğünün anlamı ise şu şekilde açıklanıyor;