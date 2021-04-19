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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:19 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:28

kaç derece? Dörtgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece? Dörtgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı sırayla birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle dörtgen denilir. Kısacası dört kenarı ve dört köşesi olan çokgendir. Geometri derslerinde konu olarak karşımıza çıkan dörtgenler konveks (dışbükey) ve konkav (içbükey) olabilirler. Dörtgenin temel elemanları açı, köşe ve kenarlar olarak sıralanmaktadır. kaçtır? Sorusunun yanıtını hazırladık. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece? İşte yanıtları…

Dörtgen denilince akla konveks dörtgenler gelir. Dört kenarı ve dört köşesi vardır. Çokgen içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bütün dörtgenler iki adet köşegene sahiptir. Kare, paralelkenar, dikdörtgen, yamuk, deltoid, eşkenar dörtgen özel dörtgenler olarak bilinmektedir.

DÖRTGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Bütün dörtgenlerin iç açıları ölçüleri ve dış açılar toplamı 360° dir. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk birer dörtgen olduğundan, iç açılarının ölçüleri toplamı 360°dir. Dörtgen özellikleri:

  • Her bir açısı 90 derecedir.
  • İç açıları toplamı 360 derecedir.
  • Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
  • Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.

Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece? Dört kenar 90° + 90° + 90° + 90° olarak hesaplandığında 360° karşımıza çıkmaktadır.

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Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece? Dörtgenin iç açıları toplamı kaçtır?
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