Dünyada kaç ülke var? Kıtalara göre Dünyadaki ülke sayısı ve isimleri

Dünya üzerinde kaç ülke var sorusuna net bir cevap verebilmek için Birleşmiş Milletlere kayıtlı olan ülkelere bakmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre ise dünya üzerinde toplam 208 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 117 tanesi Asya ve Avrupa kıtalarında bulunmaktadır.
DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?
Dünyadaki ülke sayısı toplamda iki yüz sekizdir ve bu ülkelerin yüz ölçümü ile en büyük olanı Rusya'dır. Rusya 18 milyon metrekareye sahiptir. Rusya'dan sonra ikinci sırada ise Kanada bulunmaktadır.
AVRUPA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?
Avrupa Kıtası'nda toplamda 64 tane ülke bulunmaktadır. Avrupa Kıtası pek çok gelişmiş ülkeyi de içinde barındırmaktadır. Bu ülke adları Almanya, Hollanda ve İtalya olarak Fransa, başkenti Paris. Avrupa ülkeleri:
1. Almanya
2. Andorra
3. Arnavutluk
4. Avusturya
5. Azerbaycan
6. Belarus
7. Belçika
8. Birleşik Krallık
9. Bosna-Hersek
10. Bulgaristan
11. Çek Cumhuriyeti
12. Danimarka
13. Ermenistan
14. Estonya
15. Finlandiya
16. Fransa
17. Gürcistan
18. Hırvatistan
19. Hollanda
20. İrlanda
21. İspanya
22. İsveç
23. İsviçre
24. İtalya
25. İzlanda
26. Karadağ
27. Kazakistan
28. Kıbrıs
29. Kuzey Makedonya
30. Letonya
31. Litvanya
32. Lihtenştayn
33. Lüksemburg
34. Macaristan
35. Malta
36. Moldova
37. Monako
38. Norveç
39. Polonya
40. Portekiz
41. Romanya
42. Rusya
43. San Marino
44. Sırbistan
45. Slovakya
46. Slovenya
47. Türkiye
48. Vatikan
49. İtalya
50. Yunanistan
51. Abhazya
52. Dağlık Karabağ
53. Güney Osetya
54. Kosova
55. Kuzey Kıbrıs
56. Transdinyester
57. Ağrotur ve Dikelya
58. Cebelitarık
59. Guernsey
60. Jersey
61. Man Adası
62. Faroe Adaları
63. Åland
64. Svalbard
ASYA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?
Asya Kıtası'nda kaç tane ülke var sorusunun cevabı 53'tür. Bu ülkeler içinde 3 tanesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmazken 50 tanesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Asya'daki ülke isimleri hakkında birkaç örnek vermek mümkündür, bunlar; Çin, Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore'dir. Asya ülkeleri:
1. Afganistan
2. Azerbaycan
3. Abhazya
4. Artsah Cumhuriyeti
5. Bahreyn
6. Bangladeş
7. Bhutan
8. Birleşik Arap Emirlikleri
9. Brunei
10. Çin
11. Doğu Timor (Timor-Leste)
12. Endonezya
13. Ermenistan
14. Filipinler
15. Filistin
16. Güney Kore
17. Güney Osetya
18. Gürcistan
19. Hindistan
20. Irak
21. İran
22. İsrail
23. Japonya
24. Kamboçya
25. Katar
26. Kazakistan
27. Kıbrıs Cumhuriyeti
28. Kırgızistan
29. Kuveyt
30. Kuzey Kore
31. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
32. Laos
33. Lübnan
34. Maldivler
35. Malezya
36. Mısır
37. Moğolistan
38. Myanmar
39. Nepal
40. Özbekistan
41. Pakistan
42. Rusya
43. Singapur
44. Sri Lanka
45. Suriye
46. Suudi Arabistan
47. Tacikistan
48. Tayland
49. Tayvan
50. Türkiye
51. Türkmenistan
52. Umman
53. Ürdün
54. Vietnam
55. Yemen
KUZEY AMERİKA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?
Kuzeyinde Arktik Okyanusu bulunan ve güneyinde ise Karayip Denizi'ne kıyıları olan Kuzey Amerika, toplamda 24.230.000 kilometrekarelik bir alandadır. Toplamda 23 tane ülkeye ev sahipliği yapan Kuzey Amerika Asya ve Afrika'dan sonra gelen üçüncü en büyük kıta ve dördüncü en fazla nüfuslu kıtadır. Kuzey Amerika ülkeleri:
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Antigua ve barbuda
3. Bahamalar
4. Barbados
5. Belize
6. Dominik Cumhuriyeti
7. El Salvador
8. Granada
9. Guatemala
10. Haiti
11. Honduras
12. Jamaika
13. Kanada
14. Kosta Rik
15. Küba
16. Meksika
17. Nikaragua
18. Panama
19. Saint Lucia
20. Trinidad ve Tobago
GÜNEY AMERİKA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?
Amerika kıtasının güneyine Güney Amerika adı verilmektedir. Güney Amerika ülkesinde 12 adet ülke bulunmaktadır. Kıtada bulunan en büyük birince ve ikinci ülkelerin isimleri sırasıyla Brezilya ve Arjantin'dir. Brezilya dünya üzerinde bulunan en büyük ülkelerden beşincisidir. Güney Amerika ülkeleri:
1- Paraguay
2-Surinam
3- Uruguay
4- Venezuela
5- Şili
6- Arjantin
7- Brezilya
8- Bolivya
9- Guyana
10- Peru
11- Kolombiya
12- Ekvador
AFRİKA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?
Afrika dünya üzerindeki en büyük kıtalardan ikincisidir. Bu büyüklük hem yüz ölçümü hem de nüfus yoğunluğunu kapsamaktadır. Yüz ölçümü olarak dünyanın yaklaşık %24'ünü kaplayan Afrika kıtası, üzerinde diplomatik olarak tanınmış 54 ülkeye ve sınırlı tanınmış 3 ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Kıtada nüfus olarak bulunan en büyük ülke Nijerya iken yüz ölçümü olarak en büyük ülke Cezayir'dir. Afrika Ülkeleri:
1. Cezayir
2. Angola
3. Benin
4. Botsvana
5. Burkina Faso
6. Burundi
7. Cape Verde
8. Orta Afrika Cumhuriyeti
9. Çad
10. Comoros
11. Kongo
12. Kongo Dem. Cumh.
13. Cibuti
14. Misir
15. Ekvador Ginesi
16. Eritre
17. Etiyopya
18. Gabon
19. Gambiya
20. Gana
21. Gine
22. Gine Bissau
23. Ivory Coast
24. Kenya
25. Lesotho
26. Liberya
27. Libya
28. Madagaskar
29. Malavi
30. Mali
31. Moritanya
32. Mauritius
33. Mayotte
34. Fas
35. Mozambik
36. Namibya
37. Güney Sudan
38. Nijer
39. Nijerya
40. Réunion
41. Ruvea
42. Sahra
43. Saint Helena
44. São Tomé ve Príncipe
45. Senegal
46. Seysel Adalari
47. Sierra Leone
48. Somalia
49. Güney Afrika
50. Sudan
51. Swazilve
52. Tanzanya
53. Togo
54. Tunus
55. Uganda
56. Yeşil Burun Adaları
57. Zambiya
58. Zimbabve