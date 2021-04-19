Durum zarfı nedir, nasıl bulunur? Durum zarfı örnekleri

Bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimelere zarf veya belirteç denilir. Durum veya hâl zarfları ise fiillerin durumlarını anlatan kelimelerdir. Yani fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını söyler. Durum zarflarının cümle içinde ayırt edilebilmesi için fiile nasıl sorusu sorulur.

DURUM ZARFI NEDİR?

Durum zarfı diğer adıyla hâl zarfı olarak bilinmektedir. Fiillerin durumlarını anlatır. Fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını bildiren kelimelere durum zarfı denir. Durum zarfı şu kelimelerle anlaşılabilir: Hızlı, hızla, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle gibi kelimeler…

DURUM ZARFINA HANGİ SORULAR SORULUR?

Cümle içinde zarfları ayırt etmek için bazı sorular vardır. Durum zarflarının cümle içinde ayırt edilebilmesi için fiile nasıl sorusu sorulmaktadır.

Durum zarfı sorusu: Nasıl?

DURUM ZARFI ÖRNEKLERİ

Durum zarfı ile ilgili cümleler şeklinde örnekler verebiliriz:

Babam koşarak adamı yakaladı.

adamı yakaladı. Şişeyi yavaşça konsola bırakınız.

konsola bırakınız. Bu serüven çok hızlı başladı.

başladı. O kitabı hemen bitiriverdi.

bitiriverdi. Arkadaşımla bu evin temizliğini gönül rahatlığıyla yaptık.

yaptık. Ben ilkokulda matematik derslerini severek dinlerdim.

Bir fiil, birden fazla durum zarfı tarafından nitelenebilir. Buna örnek verelim:

Bu koca odayı temizlemek için ova ova bitiremedi.

DURUM ZARFI EKLERİ

Sonuna vasıta eki (-le) eklenen pek çok kelime cümlede durum zarfı görevinde kullanılabilir.