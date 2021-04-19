EBA'da bugün hangi dersler işlenecek? 19-25 Nisan EBA haftalık ders programı ve canlı ders saatleri!

Eğitim faaliyetleri koronavirüs salgını sebebiyle son bir yıldır kesintiye uğradı. Öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi adına Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV platformunu geliştirerek öğrencilerin evinden eğitim görmesini sağladı. Milyonlarca öğrencinin canlı ders gördüğü TRT EBA TV yayın akışı en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Ders programını araştıran birçok genç, "EBA TV'de bugün hangi dersler işlenecek?" diye sordu. İşte 19-25 Nisan EBA haftalık ders programı ve canlı ders saatleri!

EBA TV YAYIN AKIŞI

EBA TV İlkokul'da ilkokul öğrencileri Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini görüyor. Kanalda 20 dakikalık ders süresinin ardından 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanıyor. Tenefüs yerine geçen bu etkinlik araları çocukların motivasyonunu güçlendirerek derse adapte olmalarını sağlıyor.

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI (19 NİSAN PAZARTESİ)

EBA TV İlkokul'da dersler saat 09:00'dan 13:30'a kadar devam ediyor. Derslerin ilk tekrarları 13:30 ile 17:30 arası, ikinci tekrarları ise 17:30 ile 21:30 arası veriliyor. Yani öğrenciler derslere tüm gün erişebiliyor. İşte EBA TV 19 Nisan Pazartesi ders programı...