EBA'da bugün hangi dersler işlenecek? 19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri!

Eğitim faaliyetleri koronavirüs salgını sebebiyle son bir yıldır kesintiye uğradı. Öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi adına Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV platformunu geliştirerek öğrencilerin evinden eğitim görmesini sağladı. Milyonlarca öğrencinin canlı ders gördüğü TRT EBA TV yayın akışı en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Ders programını araştıran birçok genç, "EBA TV'de bugün hangi dersler işlenecek?" diye sordu. İşte 19-25 Nisan EBA haftalık ders programı ve canlı ders saatleri!
EBA TV YAYIN AKIŞI
EBA TV İlkokul'da ilkokul öğrencileri Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini görüyor. Kanalda 20 dakikalık ders süresinin ardından 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanıyor. Tenefüs yerine geçen bu etkinlik araları çocukların motivasyonunu güçlendirerek derse adapte olmalarını sağlıyor.
EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI (19 NİSAN PAZARTESİ)
EBA TV İlkokul'da dersler saat 09:00'dan 13:30'a kadar devam ediyor. Derslerin ilk tekrarları 13:30 ile 17:30 arası, ikinci tekrarları ise 17:30 ile 21:30 arası veriliyor. Yani öğrenciler derslere tüm gün erişebiliyor. İşte EBA TV 19 Nisan Pazartesi ders programı...
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI (19 NİSAN PAZARTESİ)
TRT EBA TV Ortaokul'da ise öğrenciler Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerini görüyor. İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için de Arapça dersleri veriliyor.
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI (19 NİSAN PAZARTESİ)
TRT Eba TV Lise'de ise, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve ayrıca İmam Hatip Lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
CUMARTESİ PAZAR EBA DERS VAR MI?
Son dönemde yapılan düzenlemenin ardından Cumartesi ve Pazar günleri de EBA TV'de öğretmenlerin isteğine bağlı olarak ders yapılabilmektedir. Bunun önünde resmi bir engel bulunmamaktadır. EBA TV yayın akışında ise haftasonu etkinlik kuşağı tekrarı yer almaktadır.
EBA CANLI DERS SAATLERİ NE ZAMAN?
EBA'da canlı ders saatleri öğretmenler tarafından belirlenmektedir. EBA projesi kapsamında öğretmenlerin öğrencileriyle canlı olarak ders işlemesine imkan sağlanmaktadır. EBA TV yayın akışı dışında kalan bu programı belirleyen sınıf öğretmenleridir.
EBA DERS PROGRAMI NASIL GİRİLİR?
EBA TV İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ